(Dagbladet): I dag starter Frp sitt landsmøte på Gardermoen utenfor Oslo, og flere hundre delegater er samlet for å bestemme hvilken politikk partiet skal føre i neste stortingsperiode.

Landsmøtet åpnet med talen til partileder Siv Jensen kl. 14.

Der tok hun et oppgjør med norsk trygdeeksport, som har økt som følge av arbeidsinnvandringen til Norge - og sa at regjeringen nå vil foreslå at norsk barnetrygd og kontantstøtte skal kjøpekraftjusteres.

– Regjeringen vil kutte i velferdsordninger som barnetrygd og kontantstøtte som går ut av Norge, slik at de tilpasses det kostnadsnivået i landet barna lever i, sa Jensen i landsmøtetalen sin.

Forslaget vil være en del av den kommende stortingsmeldingen om trygdeeksport, som kommer i løpet av våren.

Hensikten er å hindre eksport av barnetrygd og kontantstøtte fra Norge til lavkostland i Europa, hvor ytelsene er mye mer verdt enn de er i Norge.

- Barnetrygd var aldri ment å være en årslønn. Dette synes ikke byråkratene i EU noe særlig om, men jeg har en beskjed til dem. Regjeringen vil nå kutte i velferdsordninger slik at det tilpasses det nivået i landet barnet lever i, lovte hun fra scenen.

Angrep svensk minister

Regjeringen har lenge forsøkt å få til en slik justering av ytelsene, men er blitt hindret av EØS-regler.

Lovnaden fra Jensen går rett inn i EU-diskusjonen, som forventes å prege landsmøtet.

For første gang sier partiet tydelig nei til EU, som første borgerlige parti i Norge.

Samtidig foreslås det at Norge skal reforhandle deler av EØS-avtalen, noe Europa-minister Frank Bakke Jensen (H) har ristet på hodet over.

Angrep svenskene

I talen sin gikk Jensen også rett i et kraftig angrep mot svenske myndigheters innvandringspolitikk.

Frp-lederen karakteriserte den svenske innvandrings-politikken som mislykket, og anklaget den svenske statsministeren Stefan Löfven for å feie problemet under teppet.

- I dag er det vanskelig å fatte hva som har skjedd i vårt naboland, men det berører også oss. Det er en grunn til at de som står bak den mislykkede svenske innvandringspolitikken er invitert til å holde råd på Aps landsmøte og ikke vårt. Derfor må Frp styre innvandringspolitikken i minst fire år til, dundret Frp-lederen løs fra scenen.

Hun angrep også venstresiden i norsk politikk, som har varslet at de vil reversere flere av reformene til regjeringen hvis de kommer til makta etter valget.

- De vil slå retrett i innvandringspolitikken, frata eldre valgfrihet, og øke skatter og avgifter. Derfor er dette et retningsvalg, sa hun om høstens valg.

Gir penger til 1300 sykeheimsplasser

Hun angrep også venstresidens motvlije mot private velferdsaktører, som hun beskrev som kvinnefiendtlig og omsorgsfiendtlig maktarroganse.

Og kom med en aldri så liten avsløring om revidert nasjonalbudsjett, som legges fram torsdag neste uke.

- Vi gir penger til 1300 nye sykeheimsplasser, og det betyr at vi i regjering har gitt tilskudd til over 10 000 nye sykeheimsplasser, sa hun fra scenen, til applaus fra salen.

Landsmøtet starter med en velgersmell for Frp.

På aprilmålingen som Norstat har laget for Vårt Land fikk partiet 11,7 prosents oppslutning, dagen før partiets landsmøte braket løs, mot 16,3 prosent oppslutning ved sist stortingsvalg.

Saken oppdateres