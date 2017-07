Frp om varebilavgift: - Snikinnføring av avgifter

(Dagbladet): Byrådet i Oslo foreslår at forurensende tungtrafikk må betale inntil 50 000 kroner for å kjøre i visse deler byen.

Bymiljøetaten i Oslo har sendt et forslag ut på høring som innebærer at forurensende kjøretøy må betale et gebyr for å kunne kjøre innenfor disse sonene.

Forslaget har møtt kraftig motbør, blant annet fra lederen i organisasjonen Truckers International Association Norge, som mener at forslaget vil fordyre transport og varer, og tvinge folk til å kjøre dit hvor det «er politisk riktig å ha butikker».

Og nå kaster hovedstadens Fremskrittsparti-politikere seg inn i debatten.

- Snikinnføring

Tidligere leder i Oslo Frp, Aina Stenersen, kaller tiltaket en snikinnføring av økte avgifter.

- Vi vil ikke gi tungtrafikken en ekstra regning, og mener at dette bare er en snikinnføring på enda flere økte avgifter på alle slags type kjøretøy, både private, miljøvennlige, og bedriftskjøretøy som man ikke har sett maken til i Norge, sier hun til Dagbladet.

Hun ber byrådet spille på lag med næringen.

- Jeg mener byrådet må spille på lag med næringen, innbyggerne, og teknologien som har flere gode innspill som man bør lytte til. Men MDG ser ut som de ikke er interessert i å spille ball med næringen, eller noen andre, kun seg selv.

Skylder på Ap

Bystyremedlem i Oslo FrP, Tommy Skjervold, er heller ikke positiv til forslaget. Og han skylder på Arbeiderpartiet.

- Det er Arbeiderpartiet (Ap) som nå innfører nok en avgift på samferdsel i Oslo. Hvis ikke Ap hadde ønsket dette, ville ikke forslaget vært fremmet. Gebyret vil verken bringe penger inn eller minke trafikken nevneverdig, det er kun økte kostnader til byråkratiet for å administrere dette som vil stå som eneste målbare effekt, sier bystyremedlem Oslo FrP, Tommy Skjervold.

Stortingsrepresentant for Frp, Christian Tybring-Gjedde, skylder også på Arbeiderpartiet og kaller samferdselspolitikken for katastrofal.

- Nå må Raymond Johansen svare for byrådets destruktive samferdselspolitikk. Han bør slutte å skyve Lan Marie Nguyen Berg foran seg, sier Tybring-Gjedde og fortsetter:

- Det er ikke det lille antallet MDG-velgere som rammes av den katastrofale samferdselspolitikken der de sykler rundt i nabolaget til byråd Berg. Det er vanlige og hardtarbeidende folk som blir sittende igjen med regningen for slike kostbare og nytteløse inngrep, sier han.

- Misforståelse

Mens eldre varebiler rammes av de foreslåtte gebyrene, slipper varebiler med moderne lavutslippsmotorer, såkalte Euro VI-motorer, unna.

Det måtte byråd Lan Maria Nguyen Berg ut og presisere i Dagbladet i forgårs, etter at lederen av Truckers International Associations Norge gikk ut mot forslaget.

Lederen kalte forslaget en «ekstraskatt» for Oslos borgere.

- Det virker som han baserer seg på en misforståelse, sa Berg til Dagbladet.

- Hva er det han ikke har forstått?

- Han tror at vi ikke skal ha varelevering i Oslo, at byrådet vil begrense vareleveringen slik at butikkene ikke får varene sine, og det er feil.

- Det han skriver er at byrådets forslag vil gå utover vareleveringen og gjøre den dyrere, og det er jo riktig?

- Jeg oppfatter at han tror at det skal gjelde alle, sier Berg.

Og det stemmer altså ikke.

- Poenget er å gjøre det mer lønnsomt for dem som har en miljøvennlig lastebil, og sørge for at de gamle fases ut raskere, sier Lan Marie Nguyen Berg.

- Men effekten er at det blir dyrere å frakte varer, for dem som har eldre lastebiler?

- Ja, for poenget er jo at det skal lønne seg å skifte dem ut, sier Berg.