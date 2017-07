Frp-politiker i skuddrama på ferie:- Det utløste full panikk

(Dagbladet): Natt til fredag fikk Frp-topp Kristoffer Siversten og samboeren en dramatisk avslutning på ferien i Mexico.

Da Siversten og samboeren Kayla Rupp satt og bladde seg gjennom menyen på en restaurant i ferieparadiset Playa del Carmen, ble det avfyrt to skudd rett i nærheten av der de oppholdte seg.

Skuddene utløste full panikk i en av byens mest populære gater.

- Det smalt ganske høyt, og det utløste full panikk hvor alle restaurantgjestene og de ansatte løp på kjøkkenet. Alle var redde, sier Kristoffer Siversten, som er leder av Stavanger Frp, til Dagbladet.

- Ubehagelig

Siversten forteller at skuddene traff en mann få meter fra der Siversten og samboeren satt ved et bord.

Etter at Frp-toppen og de andre gjestene på restauranten hadde vært på kjøkkenet en stund, gikk Siversten ut mot gata for å se hva som hadde skjedd.

- Da så jeg en person liggende blodig på bakken og hige etter luft rett utenfor restauranten vi satt på. Vi gikk med en gang tilbake på kjøkkenet, siden det var der vi følte det var tryggest å oppholde seg, sier Kristoffer Siversten.

Siversten forteller at de gikk ut av restauranten da politi var på stedet.

- Det var en veldig ubehagelig opplevelse. Jeg var sjokkert, men jeg var mest sjokkert over at det kunne skje så nært, sier Kristoffer Siversten, og anslår at personen ble skutt om lag fem meter fra der han og samboeren Kayla Rupp satt.

Både Siversten og Kayla Rupp kom uskadd fra hendelsen.

Vil tilbake

Den meksikanske avisa Noticarbie har omtalt hendelsen. De skriver at mannen ble skutt minst en gang, og at motivet for drapet er ukjent. Hendelsen skjedde i en populær turistgate.

Søndag setter lederen av Stavanger Frp seg på flyet tilbake til Norge. Kristoffer Siversten sier til Dagbladet at hendelsen ikke kommer til å skremme ham fra å reise tilbake til Mexico.

- Men det er aldri kjekt å være involvert i en sånn hendelse. Man tror ikke at man får slike hendelser så nært på kroppen på et sted man i utgangspunktet regner som trygge, sier Kristoffer Siversten.

Store mengder drap

Ifølge Bloomberg er Mexico inne i et år som kan bli det blodigste noensinne.

I løpet av årets seks første måneder, var det over 12 000 drap.

Dette tallet inkluderer 2 234 i juni, noe som gjør forrige måned til den med flest drap noensinne. Flere av disse kan knyttes til arrestasjonen av narkotikabaronen Joaquin «El Chapo» Guzman, skriver det amerikanske nettstedet.

Turister generelt lite utsatt

I Utenriksdepartementets generelle reiseråd for nordmenn som oppholder seg i Mexico, står det at de fleste reiser til landet kan gjennomføres uten spesielle problemer.

Likevel trekkes det fram enkelte farer:

«Sikkerhetssituasjonen i Mexico er særlig knyttet til organisert kriminalitet og angår i liten grad turister i landet, men også vinningskriminalitet, herunder overfall, væpnet ran og tyverier er utbredt i Mexico og rammer ofte mer velstående meksikanere og utlendinger

Noen delstater er mer utsatt enn andre, og der man må ta sine forholdsregler for å unngå å havne i ubehagelige eller farlige situasjoner

Voldssituasjonen i Mexico er kompleks og reisende oppfordres til å utvise forsiktighet og holde seg løpende oppdatert».