Frp-politiker refses for avisinnlegg om raseblanding og muslimsk overtakelse av Vesten

(Dagbladet): Frp har en lang historie med lokalpolitikere som beskyldes for å krysse grensa mellom innvandringskritisk og rasistisk, senest i februar da lokallagsleder Arne Leonhardsen i Verdal trakk seg etter facebookuttalelser.

Bystyrerepresentant Inger Lexow (Frp) går imidlertid lengre enn de fleste før henne.

I et leserinnlegg i Tønsbergs Blad skriver Lexow at innvandringen til Europa er en del av en plan om å tynne ut den europeiske befolkningen med folkeslag som er enklere å styre.

Viser til Gates of Vienna

Hun skriver også at muslimene har planer om å gjøre Vesten til en del av det muslimske verdenssamfunnet - og underbygger det med en video hun har sett på det islamkritiske nettstedet Gates of Vienna, hvor Anders Behring Breivik blant annet har vært bidragsyter.

«Husk, sier kvinnen i filmklippet, det er europeerne (les nordmenn) som er vantro, ikke vi. En kommentar til dette utsagnet påpeker det åpenbare, nemlig at muslimene ikke er kommet til vesten for å bli vestlige, men for at vesten skal bli en del av «ummaen», det muslimske verdenssamfunnet», skriver Lexow i innlegget sitt, og fortsetter:

«Deretter peker kommentatoren på et viktig underkommunisert forhold i Norge. Nemlig at EU-eliten mener at den europeiske befolkningen skal byttes ut med en innvandrerbefolkning fra den tredje verden fordi en slik befolkning er enklere å styre og kontrollere for eliten enn den genuine europeiske befolkningen. Og utviklingen går fort. I Oslo vil det være et innvandrerflertall i 2029. Om tolv år.», skriver hun.

Før hun går mer i detalj om det hun kaller «plan Couderhove-Kalergi».

«I mellomkrigsårene pekte diplomaten Richard v. Couderhove-Kalergi i boken «Praktischer Idealismus» på at befolkningen i EU skulle blande seg med fargede og asiatiske raser for på den måten å skape en multikulturell befolkning uten særlige kvaliteter, slik at de var enkle å kontrollere for eliten. Det er denne planen vi nå ser utvikle seg. », skriver Lexow i innlegget.

Dagbladet har vært i kontakt med Lexow, som ikke ønsker å utdype synspunktene sine.

- Jeg er i utlandet og har ikke lyst til å ta dette på telefon. Jeg er på ferie, men takk for at du ringer, er alt Lexow sier, før linja blir brutt.

Dagbladet har i ettertid ikke lyktes i å få svar fra Lexow verken på telefon eller sms.

Det er ikke første gang Lexow skaper avisoverskrifter med kontroversielle utsagn. Kort tid etter 22.juli-angrepene kritiserte hun daværende AUF-leder Eskil Pedersen for hans opptreden under Utøya-angrepet.

«Men heldigvis for Ap har AUF en så snarrådige leder at han, straks skytetragedien på Utøya startet, gjemte ferja «Torbjørn», øyas eneste båt, bak en holme 9,6 km borte slik at den ikke skulle bli skadd,» skrev Lexow, også den gangen i Tønsbergs Blad.

- Overraska

Bystyrerepresentant Olav Sanness Vika (SV) reagerer på Lexows ferskeste uttalelser, som er skrevet som en kommentar til hans tidligere innlegg i samme avis.

Bakteppet er en diskusjon om hvor mange flyktninger kommunen skal bosette neste år, hvor Frp har stått steilt imot de andre partiene i bystyret.

- Jeg er rett og slett overraska over at hun i en seriøs artikkel i Tønsberg Blad turte å gå så langt som hun gjorde. At en folkevalgt politiker for regjeringspartiet Frp kan få seg til å skrive sånne ting er rystende, sier Vika til Dagbladet.

Han sammenligner Lexows raseteori og retorikk om muslimer med måten jøder ble omtalt før andre verdenskrig.

- Det er en konspirasjon fra ytterste mørke høyre. Når du i tillegg da viser til et høyreekstremt nettsted som Gates of Vienna har du beveget deg langt utafor ramma du har som folkevalgt eller for Frp, sier SV-politikeren.

Han ber nå om svar på om dette er noe Tønsberg Frp stiller seg bak.

- Forholder oss til partiprogrammet

Det er foreløpig litt uklart.

Leder Erik Steenbuch i Tønsberg Frp ønsker ikke å kommentere saken, og viser i stedet til varaordfører Bent Moldvær (Frp) i Tønsberg, som også er lokalpartiets innvandringspolitiske talsmann.

- Vi forholder oss til Frp sitt program og innvandringspolitikken regjeringen fører, svarer Moldvær.

- Dette går langt utover Frp sitt program og regjeringens politikk.

- Det kan hende, men det er det Lexow selv som i så fall får svare på.

- Du reagerer altså ikke på dette i det hele tatt?



- Jeg reagerer i alle fall ikke gjennom pressen, svarer han.

Hans kollega i kommunens politiske ledelse - ordfører Petter Berg (H) - tar imidlertid sterk avstand fra Lexows uttalelser.

- Ikke representativt

- Jeg tar sterkt avstand fra konspirasjonsteoriene og karakteristikkene hun framfører. Hun refererer her til rene rasistiske miljøer som man må holde på lang avstand. Heldigvis er hun en ensom svale i Tønsberg-politikken, for det er et bredt flertall i Tønsbergs bystyre om at vi skal bidra til den nasjonale dugnaden det er å ta i mot flyktninger.

Høyre og Frp har en samarbeidsavtale i Tønsberg. På innvandringsområdet er de to partiene imidlertid uenige.

Kommunen vedtok nettopp å bosette 85 nye flyktninger neste år, det samme antallet som IMDI ba dem om å ta i mot.

- Jeg er opptatt av å få fram at det Lexow skriver ikke er representativt for politikerne i Tønsberg. 90 prosent av bystyret vårt sier ja til å ta imot flyktninger, og vi driver et seriøst og ordentlig inkluderingsarbeid, sier Høyre-ordføreren.