Frp-profilen går i kamp mot eget parti om retten til lånt livmor

(Dagbladet): Frp-profil Aina Stenersen er kjent for kontroversielle synspunkter.

Når hun på Frps landsmøte vil ta til orde for surrogati, har hun imidlertid uventet stor støtte, om enn ikke i eget fylkeslag.

Saken er en av seks dissenser i partiprogrammet til Frp, og vil trolig skape debatt.

- Det er en veldig vanskelig verdisak, men jeg mener det må være opp til hver enkelt å bestemme om man vil benytte seg av det. Så er det heller ikke en veldig utbredt problemstilling, men for de få det gjelder kunne det vært en løsning å gjøre det i Norge i stedet for i USA eller India, sier Stenersen, som fram til inntil nylig var leder i Oslo Frp.

Hvis Frp går inn for surrogati nå, blir partiet det andre på Stortinget som går inn for det, etter Venstre.

Sistnevnte gikk på sitt landsmøte tidligere i vår inn for ikke-kommersiell surrogati.

10 i landsstyret

Det betyr at surrogati skal kunne være lov i tilfeller hvor du ikke betaler surrogatmoren penger for oppdraget - men at for eksempel en slektning eller en venn kan gjøre det frivillig.

Det er denne typen surrogati Stenersen vil ha med partiet sitt på å innføre.

- Det har til nå ikke vært noe stor debatt på bioteknologi, og da tenker jeg først og fremst innen surrogati. Men nå har saken vært diskutert mye i media, brukere av dette har stått frem, og mange har meninger, forklarer hun.

Lokallaget i Oslo har den største delegasjonen på landsmøtet, men der er det bare et mindretall som støtter Stenersens syn på surrogati.

Minst en fjerdedel av landsstyret i Frp er imidlertid enig med Stenersen i synspunktet.

Fylkesleder Liv Gustavsen i Akershus Frp er blant dem som står bak dissensen.

- Akershus stiller seg positive til det, men jeg synes det er veldig vanskelig spørsmål. Derfor var det mye diskusjon hos oss, før vi landet slik, sier Gustavsen.

Fylkesleder Lars Svein Drabløs i Sogn og Fjordane Frp er en annen tydelig forkjemper.

- Vi er klare på at vi støtter at det blir lov, sier Drabløs, som sier han tror det er delte meninger om det i mange delegasjoner.

Fristilt

Surrogati innebærer at et par eller en singel person får en annen kvinne til å bære fram og føde deres barn.

Surrogat-moren må på forhånd gå med på å gi fra seg babyen til de juridiske foreldrene når barnet er født.

Surrogati er forbudt etter norsk lov.

Det er imidlertid ikke noe forbud mot bruk av surrogatmødre i utlandet for norske statsborgere - noe som innebærer at nordmenn som vil bruke metoden for å bli foreldre, ofte reiser til for eksempel India, hvor de betaler kvinner for å leie ut kroppen sin til barneproduksjon.

Kritisk

Hva som blir utfallet på landsmøtet er vanskelig å spå, da Frp har tradisjon for å fristille delegatene sine på landsmøtet.

Helsepolitisk talskvinne Kari Kjønaas Kjos er blant dem som er kritisk til forslaget.

- Jeg kommer nok til å stemme i mot. For meg blir det så feil å kjøpe en menneskekropp til låns for en periode. Det er også andre sider som er problematisk ved. Jeg støtter eggdonasjon veldig, men setter strek ved surrogati. Så langt har jeg ikke kommet, sier Kjønaas Kjos, som påpeker at hun er mer positiv til såkalt ikke-kommersiell surrogati enn dissensen som ligger på bordet nå.

- Tror du forslaget kan finne på å få flertall?

- Hvis jeg skal tippe, tror ikke det får flertall, men vi har hatt det opp til votering en gang tidligere også, så jeg tror det kan bli litt flere som sier ja nå enn forrige gang, sier Kjønaas Kjos.

Bekymret

KrFs Olaug Bollestad er bekymret over de to partienes liberaliseringsforslag.

Partiet er, sammen med Sp, blant de aller mest kritiske til oppmykinger på bioteknologiområdet.

Hun mener surrogatiindustrien må bekjempes.

- Alle partier mener det er flott at ufrivillig barnløse får hjelp til å få barn, men vi mener også alle at det går en grense for hvordan myndighetene skal bistå og hva myndighetene skal legge tilrette for. KrF mener surrogati går over denne grensen, sier Bollestad.