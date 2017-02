(Dagbladet): Oslo-politiet hadde i året som gikk det laveste antallet anmeldelser på 14 år.

Det mener Frp at de har litt av æren for.

- Vi ser en meget positiv utvikling nå, med færre anmeldte lovbrudd. Det indikerer at hovedstaden har blitt et tryggere sted å leve med FrP i regjering, sier justispolitisk talsmann for FrP, Ulf Leirstein.

Det har nemlig blitt uttransportert straffede utlendinger i stort antall de siste årene.

- Jeg tror nedgangen skyldes to ting. Det ene er denne regjeringens tydelige satsing på nærpolitiet. Det andre er at vi så langt i denne regjeringsperioden har tvangsutsendt nesten 10.000 kriminelle utlendinger, og det er her jeg tror vi ser den store effekten, sier justispolitisk talsperson Ulf Leirstein i Frp.

I år er nedgangen i registrerte anmeldelser på 3,8 prosent sammenlignet med fjoråret.

Nedgangen startet i 2013. Siden har det bare gått nedover.

- Åpenbar sammenheng

I samme periode har det blitt tvangsreturnert 9 869 kriminelle utlendinger, opplyser Leirstein.

Politiets statistikk for fjoråret viser at statsborgere fra Italia, Romania, Polen og Sverige er landene er de største gruppene som er utvist eller bortvist fra landet.



- Det virker som en åpenbar sammenheng mellom nedgangen i kriminalitet, og at vi hvert år satser massivt på å sende kriminelle utlendinger ut av landet. Jo færre kriminelle vi har her i landet, jo færre lovbrudd får vi, sier han.

Oslo-politiet er imidlertid ikke helt enig i forklaringen fra Leirstein - om den høres aldri så logisk ut.

- Vanskelig kobling

- Det er vanskelig å påvise en sammenheng mellom nedgangen i anmeldt kriminalitet i Oslo og antallet uttransporteringer av utenlandske statsborgere fra Norge. Vi har ikke kartlagt en slik sammenheng, sier analytiker Christina Hofseth i Oslo politidistrikt.

Hun understreker at flere spørsmål må besvares før man kan vise en sammenheng mellom kriminaliteten i Oslo og uttransporteringer - blant annet om hvor de uttransporterte kommer fra, og hvilke typer lovbrudd de har begått.

- De uttransporterte kan være asylsøkere, papirløse, Schengen-borgere eller andre. Lovbruddene kan dreie seg om ulovlig arbeid, tyveri, ulovlig opphold eller andre ting, sier hun.

Trend i hele den vestlige verden

Det er hovedsaklig nedgang i vinningskriminalitet som er forklaringen på Oslo-politiets nedgang i anmeldelser, men trenden gjelder ifølge Hofseth ikke bare Oslo.

- Vi er vi nå inne i en tid med nedgang i registrert kriminalitet i store deler av den vestlige verden, særlig når det gjelder vinningskriminalitet. Denne nedgangen må til dels knyttes til en teknologisk utvikling som åpner for nye måter å tilrøve seg verdier. Ikke alle slike måter blir registrert som lovbrudd i like stor grad som tradisjonell vinningskriminalitet, forklarer Hofseth.