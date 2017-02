Frp-topp med islam-krøll i slakt av Kristin Halvorsen. Nå legger han seg flat

(Dagbladet): Christian Tybring-Gjedde (Frp) har det siste døgnet opplevd stor oppmerksomhet rundt et Facebook-innlegg med tittelen «VERDIKAPITULASJON» - der han gikk til angrep på tidligere SV-leder Kristin Halvorsens valgkampturné til India og Pakistan i 2005.

I meldingen, som ble lagt ut på Tybring-Gjeddes offentlige Facebook-side torsdag, reagerer han på bilder som skulle vise daværende SV-leder Halvorsen tildekt med slør som legger «seg ned og ber en bønn på islamsk vis» - under det som skulle være et besøk til Pakistan.

Han skrev videre at «Halvorsen lot seg villig ydmyke og kastet alle prinsipper over bord i jakten på stemmer».

- Kanskje var det disse stemmene som ga rød-grønn seier og gjorde Kristin Halvorsen til finansminister? spurte Tybring-Gjedde på sin Facebook-profil.

Det tok imidlertid ikke lang tid før flere personer påpekte svakheter med Frp-toppens argumenter. For det første viser bildet indiske sikher - ikke pakistanske muslimer. Dernest ble det raskt klart at bildene opprinnelig dukket opp i en Aftenposten-artikkel i 2005, og var tatt i India.

En rekke personer har tipset Dagbladet om saken, etter at Tybring-Gjedde fikk omfattende kritikk - men også en rekke hyllestmeldinger - i sitt kommentarfelt.

- Ikke min intensjon

Tybring-Gjedde, som er nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, beklaget fredag feilen i en ny kommentar på sin egen Facebook-profil.

- Jeg ser at flere hevder at bildene av Kristin Halvorsen som jeg la ut i går er tatt i India, ikke i Pakistan. Dere har rett, og jeg beklager feilinformasjonen. Det var ikke min intensjon.

Han skriver videre at bildene av Halvorsen er tatt utenfor Gulltemplet i Amritsar, som er et av de mest hellige stedene for sikher.

- Jeg beklager at jeg i gårsdagens innledende tekst blandet sammen sikhisme og islam, skriver Frp-toppen videre.

Han opprettholder fortsatt den opprinnelige kritikken mot Halvorsens valgkampturne, som helt korrekt var innom Pakistan i tillegg til India sommeren 2005.

Han understreker at hovedpoenget i det opprinnelige inlegget ikke var «å referere til islam, men å poengtere at den gang SV-leder Kristin Halvorsen dro til Asia for å bedrive norsk valgkamp».

Mener Dagbladet har en baktanke

Dagbladet har via SMS vært i kontakt med Tybring-Gjedde, som ikke ønsker å bli sitert på SMS-utvekslingen. Han gjør det imidlertid klart at han allerede har beklaget grundig, og mistenker at Dagbladet har en baktanke med å omtale saken og at avisa er ute etter å henge ham ut.

Han ønsker heller ikke å kommentere saken overfor VG, som han ikke har snakket med de siste sju åra etter en uoverenstemmelse med avisa i 2010, ifølge VG.

- Respekt for andre religioner

Kristin Halvorsen, som i dag jobber ved forskningssenteret Cicero, var ikke tilgjengelig for kommentar fredag. Kommunikasjonsleder Christian Bjørnæs i Cicero skriver i en mail til Dagbladet at «Kristin synes ikke Christian Tybring-Gjedde har injurierende kraft».

- Hun viser respekt for andre religioner når hun besøker deres hellige steder, og går for eksempel ikke i shorts i katolske kirker, sier Christian Bjørnæs, kommunikasjonsleder i Cicero