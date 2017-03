- Frp vil fjerne flypassasjeravgiften

GARDERMOEN (Dagbladet): Finansminister og Frp-leder Siv Jensen besøkte Høyre-landsmøtet i ettermiddag. Noen timer før hadde landsmøtet vedtatt å fjerne den omstridte flypassasjeravgiften, som Ryanair brukte som argument for å innstille flytrafikk på Rygge. Følgen ble at flyplassen ble stengt.

Høyre vedtok å erstatte avgiften med en avgift som har miljøeffekt. Det kommer ikke Frp til å gjøre, ifølge Siv Jensen.

- Ingen ny avgift

- Det blir debatt om flypassasjeravgiften også på vårt landsmøte. Østfold Frp har fremmet et forslag til programmet, som landsstyret har gitt sin enstemmige tilslutning til. Det er et forslag om å fjerne hele passasjeravgiften, og ikke erstatte med noen annen avgift.

Begrunnelsen for det fra vår side er at man i verste fall kan risikere en ny avgift som kan bli en betydelig utfordring for Nord-Norge og distriktene, sier Jensen til Dagbladet.

- Fire nye år

I en hilsningstale gjorde Jensen det klart at Frp ønsker å fortsette i regjering også i neste periode.

- Etter snart fire år i regjering går samarbeidet bere enn mange fryktet eller forventet. Hvis man skal ta ryktene på alvor, har vi heller ikke hatt like mange slåsskamper på kammerset som de rødgrønne hadde, sa Jensen, som omtalte seg som «blid, stolt og utålmodig Frp-leder».

- Jeg hører at Erna er klar for fire nye år. Det er jeg også, sa Jensen. Hun sa hun er veldig stolt over hva regjeringen har utrettet, blant annet skattekutt for bedriftene og lettelser for vanlige familier.

- Rød regjering

- Alternativet er en rød regjering som skal inn i framtida med giret i revers. Jonas vil legge ned suksesshistorien Nye Veier, som sørger for at vi bygger veier raskere og billligere enn det vi har gjort før. De vil gå inn i framtida med å bygge veier dyrere, tregere og dårligere. Det er en veldig dårlig måte å bruke skattebetalernes penger på, sa Jensen.

Både KrF og Venstre har sagt at de vil ha en Erna Solberg-ledet regjering neste periode, men uten Frp og Siv Jensen. På spørsmål fra Dagbladet om hva dette får å si for Frps regjeringsstrategi, svarer Jensen:

- Intet nytt

- Det er intet nytt fra Frps side. Vi har står fast på at vi ikke støtter en regjering vi selv ikke er en del av. Vi driver nå oppkjøring til valgkamp i Frp også, og kommer til å jobbe for å få størst mulig oppslutning slik at vi kan ha en regjering for Frp inngår de neste fire årene.

Vi er er veldig stolte av hva vi har fått til, men har mye ugjort, og ønsker å fortsette å gjennomføre mye god Frp-politikk, sier Jensen til Dagbladet.

- Ikke utelukke noen

Høyre-leder Erna Solberg har gjentatte ganger understreket at et borgerlig flertall bør gi en borgerlig regjering, og at hun ikke vil utelukke noen partier.

- Alle partiene må uansett snakke sammen, sier Solberg.