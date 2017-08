Frp vil ha strengere innvandringspolitikk. Erna og Høyre er ikke enig

– Vi har en stram innvandringspolitikk i dag. Jeg er i hovedsak fornøyd med hovedgrepene vi har tatt, selv om vi må være beredt til å gjøre tilpasninger hvis tilstrømmingen skulle bli sterk, sier Solberg til NTB i Arendal.

Tilstrømningen har stupt etter rekordhøsten 2015, da titusener av asylsøkere kom til Norge. Regjeringen fikk den gang bred støtte til en rekke radikale hastetiltak for å stramme inn.

Men Fremskrittspartiet vil gå enda lenger.

– Nå har vi fått kontroll på dette, og det må vi fortsette å ha. Derfor må vi fortsette å stramme inn der behovene er store, sier Frp-leder Siv Jensen til NTB.

– Ikke behov

Statsministeren ser imidlertid ikke det store behovet for en strengere asyl- og innvandringspolitikk og viser til lave ankomsttall.

– Vi har fått gjennomslag for flere innstramminger, som fungerer. Ytterligere innstramminger nå er det ikke behov for, sier Solberg, som rett nok lister opp ett unntak:

– Vi har foreslått at du raskere skal kunne få oppholdstillatelse hvis du er godt integrert, har lært deg språket og kommet i jobb.

På spørsmål om Solberg har noe å utsette på Frps innvandringspolitikk, svarer hun som følger:

– Jeg er ikke enig i alle tiltakene de har, og jeg har sagt veldig tydelig ifra om enkelte uttalelser som jeg har hørt, som jeg ikke er enig i.

Lang liste

I sommer har Frp tatt til orde for flere endringer i innvandrings- og integreringspolitikken. Så snart hun var tilbake fra permisjon gjentok Sylvi Listhaug at kravene til familieinnvandring må skjerpes ytterligere.

– Vi mener vi må stramme inn i særfordelene for flyktninger og i reglene for familiegjenforening, supplerer partileder Jensen, som også vil ha et nasjonalt forbud mot bruk av hijab i alle landets grunnskoler og barnehager.

Obligatorisk kroppsundersøkelse av jenter i grunnskolen for å avdekke og hindre omskjæring, å nekte imamer med ekstreme holdninger og andre hatpredikanter å komme inn i Norge samt oppfordre til å melde ifra til UDI om flyktninger som reiser til hjemlandet, er blant øvrige Frp-forslag.

KrF vs. Frp

Mandag erkjente Listhaug at det «gikk en kule varmt» da hun i forrige uke anklaget KrF-leder Knut Arild Hareide for å «sleike imamer oppetter ryggen». Senere tørnet Hareide og Jensen sammen i en tøff duell om norske verdier under valgkampens første TV-sendte partilederdebatt.

– Det er en grunn til at KrF har sagt at vi ikke ønsker å sitte med Frp i regjering, sa KrF-lederen, som etter debatten hadde følgende å si til NTB:

– Vi går til valg på en ny regjering. En ny regjering uten Sylvi Listhaug.

Avdramatiserer

Siv Jensen forsøker å avdramatisere konflikten med KrF:

– Det er en helt ærlig sak at det er ulike synspunkter på dette i norsk politikk, sier hun til NTB.

Også statsminister Erna Solberg (H) toner ned dramatikken.

– KrF har en annen innvandringspolitikk enn det Frp har. Vi har funnet fram til gode kompromisser i denne perioden, selv om det har vært noen tøffe runder. Det vil vi klare i det borgerlige samarbeidet også framover.



