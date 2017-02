Frps programkomité vil legge ned Politidirektoratet

(Dagbladet): Frps programkomite gjør i dag siste finpuss på partiets program for neste fireårsperoide.

Der foreslås det at Frp skal gå inn for å nedlegge Politidirektoratet (POD), slik Senterpartiet også har tatt til orde for.

- På den måten kan man kanalisere midlene på en mer effektiv måte over hele landet og dermed få økte ressurser nærmere der folk bor, sier parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik til NTB, som først omtalte saken.

Naturlig følge av reformen

Han mener det er naturlig at POD legges ned på sikt nå som politireformen har sørget for færre politidistrikter.

- I den forbindelse skal vi nå overføre oppgavene fra POD ut i de store, mer robuste distriktene, slik at vi får bygd den biten nærmere publikum og sørget for ett mindre mellomledd, sier Nesvik til Dagbladet.

Det blir nå opp til partiets landsmøte hvorvidt tiltaket blir offisiell Frp-politikk eller ikke.

Programkomiteen ønsker ikke å sette noen tidsramme for når nedleggelsen skal skje, men mener det må gjøres så fort som praktisk mulig.

Diskutert over tid

- POD hadde absolutt sin misjon da vi hadde små politidistrikter, men vi mener det er en naturlig konsekvens av politireformen at man nå overfører oppgavene til de nye distriktene. Det er viktig at innbyggerne, som en konsekvens av nærpolitireformen, skal føle at de får et bedre tilbud lokalt, sier Nesvik, som påpeker at en slik styrking kan legge til rette for et mer helhetlig tenking om tilbudet ute i de forskjellige distriktene.

- Dette har aldri vært en del av politireformen. Hvorfor sier dere dette nå?

-Det har vært en diskusjon internt i Frp fram og tilbake over tid, svarer Nesvik.