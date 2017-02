(Dagbladet): Ap er på kollisjonskurs med sine partnere Sp og SV om de såkalte PISA-testene i skolen.

Mens de borgerlige partiene og Ap er forkjemper for testregimet, er Aps samarbeidspartnere fra den rødgrønne regjeringsperioden testens tydeligste motstandere.

Nå krever kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) svar fra Ap om hva som skjer hvis partiet havner i regjering til høsten.

- Det er fint at Ap har avklart sin egen holdning til det, men det er også viktig at de avklarer hva som skjer hvis de kommer i regjering, særlig nå i en situasjon hvor Sp gjør det så bra på målingene, sier kunnskapsministeren til Dagbladet.

Spørsmålet vil bli debattert i Stortinget i dag.

Der skal politikerne nemlig diskutere et forslag om å avskaffe testen helt.

Ventes å si nei

Ap har sagt nei, mens SV og Sp sier ja.

Nå må førstnevnte avklare hva de står for, mener Røe Isaksen.

- Vil de være en garantist for testen, eller ikke? Det må de svare på, sier kunnskapsministeren, som tror det vil være dumt å melde Norge ut av PISA.

- Det vil bety å melde Norge ut av det største skoleforskningsprosjektet i verden og kutte viktig informasjon vi får om skolesystemet vårt, og som gjør at vi kan si noe om hvordan systemet vårt fungerer i forhold til andre land.

Han mener saken er en av flere spørsmål i skolepolitikken hvor det er uklart hva Ap mener.

Kollisjonskurs

- De støttet også innføring av fraværsgrense i Stortinget i fjor høst. Nå, når resultatene av fraværsgrensen begynner å vises, går de i programmet sitt inn for å skrote den. Til høsten innfører vi en masterutdanning for lærere, og det er forsatt uklart om Ap ønsker en master eller noe helt annet. Dette er bare noen få eksempler på uklarheter, og alt dette blir mer uklart om du kaster Sp og SV oppi suppa i tillegg, sier Røe Isaksen, som anklager Ap for å «kaste baller opp i lufta uten å fange dem igjen.»

- Skolepolitikken er en av tingene vi fire partiene som nå samarbeider på borgerlig side har klart å enes om. Det er veldig uklart hva som er alternativet, og det er derfor jeg vil utfordre Ap på det, sier han.

Oppgitt

Marianne Aasen (Ap) rister på hodet over utspillet fra kunnskapsministeren, og garanterer at Ap ikke vil fjerne PISA bare fordi eventuelle samarbeidspartnere vil det.

- Vi har ment hele tiden at vi skal delta i PISA og har aldri hatt noe annet ståsted enn det. Vi kommer heller ikke til å melde Norge ut av PISA i regjeringsposisjon, det er helt klart.

- Kan dere garantere det hvis dere ender i regjering med et sterkt Sp?

- Det lurer altså Røe Isaksen på, som sitter i regjering med et parti som lovet å avskaffe bompenger, repliserer Aasen syrlig, og sikter til at Frp ikke fikk gjennom sin bompengepolitikk til tross for at de har stortingsflertall sammen med Høyre, V og KrF.

Hun mener kunnskapsministeren oppkonstruerer en konflikt som ikke finnes - og synes at han i stedet burde rettet kritikken mot SP og SV.

Vil gjennomgå målingssystemene

- Han får angripe partiene han er mest uenig i, synes jeg, selv om jeg skjønner at han har taktiske grunner for å gå etter Ap. Det vi har sagt, er at vi vil gå gjennom hele kvalitetsvurderingssystemet for å se på om summen er riktig, og på hvordan alle disse prøvene brukes. Skolene selv og lærerne sier at de opplever for mye testing, og det må tas på alvor, sier hun.

- Røe Isaksen nevner også at dere nå vil skrote fraværsgrensa?

- Vi vil ha et fraværsreglement, men en annen løsning enn det Høyre har gått inn for. Det må være mulig å mene noe annet enn det Høyre mener uten å bli beskyldt for å være vinglete.

- Men dere støttet jo fraværsgrensa i Stortinget i fjor høst?

- Ja, men vi ville ha den annerledes utformet, og det er også det vi går for nå, og vi vil ha en gjennomgang basert på erfaringene så langt, sier hun.

Hun mener heller ikke at Ap har gitt uklare signaler om hva de ønsker med masterutdanningen for lærere.

- Vi vil ha masterutdanning for lærere, men vi vil ha den litt annerledes enn det han vil. Det er også en helt fair uenighet, ikke noen uklarhet, sier hun.