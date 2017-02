(Dagbladet): Beboerne under USAs høyeste deming nær Oroville i Nord-Califonia, ble søndag beordret til å evakuere, skriver Reuters.

Årsaken er at myndighetene mener at et flomløp i demningen står i fare for å kollapse. Det er oppdaget et stort hull i konstruksjonen.

Skulle flomløpet kollapse vil flomvann flomme inn over bygdene langs Feather River.

- Dette er IKKE en øvelse, heter det i en uttalelse fra politisjefen i Butte County.

Politisjef Koney Honea sier det er planlagt å tette hullet ved å slippe steiner ned fra helikopter.

Dammen i Oroville er nesten full etter flere uker med kraftig regn og snø, som kom i kjølvannet av en fire års tørkeperiode.

Demningen ligger 105 kilometer nord for Sacramento og nær byen Oroville, med 16.000 innbyggere. Den er 230 meter høy og ble bygd mellom 1962 og 1968, skriver NTB.

Saken oppdateres.