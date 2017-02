(Dagbladet): Beboerne under USAs høyeste deming nær Oroville i Nord-Califonia, ble søndag beordret til å evakuere, skriver Reuters.

Årsaken er at myndighetene mener at et flomløp i demningen står i fare for å kollapse.

Skulle flomløpe kollapse vil flomvann flomme inn over bygdene langs Feather River.

- Dette er IKKE en øvelse, heter det i en uttalelse fra politisjefen i Butte County.

Dammen i Oroville er nesten full etter flere uker med kraftig regn og snø, som kom i kjølvannet av en fire års tørkeperiode.

Saken oppdateres.