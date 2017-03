Frykter at voldtektsmenn kan gifte seg med ofrene etter lovendring i Bangladesh: - Groteskt

(Dagbladet): Parlamentet i Bangladesh vedtok mandag en endring i landets barneekteskapslov, som ifølge en rekke menneskerettighetsorganisasjoner åpner opp for at menn kan gifte seg med unge jenter - helt lovlig - i «spesielle tilfeller».

Landets myndigheter bekrefter selv at lovendringen gikk gjennom i parlamentet, men den nye lovteksten er foreløpig ikke publisert på deres nettsider. Menneskerettighetsgrupper advarer ifølge nyhetsbyrået Reuters om at loven åpner opp for at mindreårige jenter kan gifte seg med menn som har utsatt dem for overgrep.

Regjeringen argumenterer med at lovendringen skal redde gravide tenåringsjenter fra å bli utstøtt fra samfunnet.

- Dette betyr i praksis at en 12-åring som blir gravid, og som etter all fornuft har vært utsatt for et overgrep, tvinges inn i et system der overgrepet får lov til å fortsette, sier generalsekretær Kjell Erik Øie i Plan Norge til Dagbladet.

Lovendringen blir kritisert for å være et enormt tilbakeskritt i beskyttelsen mot barneekteskap i Bangladesh, som fram til nå har vært forbudt - men elendig håndhevet.

- Kan legitimisere voldtekt

Unicef-tall fra 2016 viser at over halvparten av alle jenter i landet blir gift før de fyller 18 år. 18 prosent blir gift før de fyller 15.

- Det er i seg selv groteske tall. Det de nå gjør er å forsterke inntrykket av Bangladesh som et land som ikke er i stand til å håndtere disse alvorlige problemene, sier Øie.

Den internasjonale alliansen mellom 650 frivillige organisasjoner som utgjør Girls Not Brides, skriver i en uttalelse at tillegget i loven ikke definerer «spesielle tilfeller», og mener at loven dermed kan legitimisere voldtekt av barn, ifølge Reuters.

Den nye loven øker strafferammene for barneekteskap, men tillater samtidig at godt voksne menn og kvinner kan gifte seg med barn av begge kjønn «i spesielle tilfeller», skriver Dhaka Tribune. Frykten er imidlertid stor for at loven først og fremst vil føre til endringer i saker der der mindreårige jenter har blitt gravide.

- Et barneekteskap er starten på en forferdelig vond sirkel. Jentene blir presset til å ha sex før de er klare. De må gjennomføre barnefødsler før de er fysisk og mentalt klare, og de mister muligheten til å bli økonomisk uavhengige. De går glipp av utdannelse, og mangelen på utdannelse vil igjen føre til flere barneekteskap, sier Øie.

Mener loven vil beskytte barn

Landets statsminister, Sheikh Hasina, legger ikke skjul på at lovendringen lar voksne menn gifte seg med unge jenter dersom de blir gravide, ifølge lokale medier.

- Vi har satt minstealderen for ekteskap til 18 år. Men hva om noen blir gravide i 12-13- eller 14-15-årsalderen og abort ikke er aktuelt? Hva vil skje med barnet? Kommer samfunnet til å akseptere det? spør Hasina, skriver bdnews24.

Regjeringen argumenterer med at lovendringen vil beskyttelse barn som blir gravide fra stigmaet som følger med, og understreker at ethvert slikt ekteskap krever godkjennelse fra myndighetene.

- Vårt landlige samfunn er grusomt (dømmende red.anm). De peker sin finger mot den gravide jenta. Hun vil bli utstøtt på skolen og andre steder, og folk sier stygge ting til jentas foreldre, sier Rebecca Momin, lederen av parlamentets barn- og kvinne-komité, ifølge New York Times.

- Grovt svik av barna

Lovendringens motstandere har problemer med å forstå Momins argumenter, og viser til en rapport fra 2015, utgitt av Manusher Jonno Foundation, som viser at under 1,5 prosent av barneekteskap i landet blir inngått etter at jenta ble gravid, skriver avisa.

- Å skylde på at kritikerne ikke forstår den sosiale konteksten i landet, er som å si at man kan forsvare ethvert overgrep og enhver voldshandling med å si at det er «vanlig» i det landet der det skjer. Det er et meningsløst argument. Her har politikerne i Bangladesh sviktet ungene sine på det groveste.

Under den internasjonale konferansen Girl Summit i 2014 var Bangladesh et av flere land som forpliktet seg til en ambisiøs plan om å få slutt på barneekteskap innen 2041. Siden har statistikken vist en bedring i landet. Nå frykter menneskerettighetsforkjempere at alt det viktige arbeidet blir visket ut med et pennestrøk.

- Det er noen som har en interesse i at gamle tradisjoner opprettholdes. Her har det moderne samfunnet spilt falitt for gamle strukturer, som verdenssamfunnet burde ha lagt bak seg for lenge siden. Det er mulig at dette gir en kortsiktig politisk gevinst, i den politiske konteksten i Bangladesh, men det har en forferdelig pris, sier Øie til Dagbladet.

- En epidemi

Et lovforslag om å senke aldersgrensa for lovlige ekteskap i landet, som kom sommeren 2015, ble møtt med massiv kritikk.

- Regjeringen må handle før vi mister nok en generasjon jenter, sa Heather Barr i Human Rights Watch den gang, ifølge NTB.

Organisasjonen lanserte samtidig en rapport der de omtaler barneekteskap i landet som en epidemi.

Den nye lovendringen ble også møtt med massive protester da lovforslaget ble lekket til offentligheten før nyttår. 1. januar i år skal tusenvis av elever ,fra 256 forskjellige barne- og ungdomskoler, ha møtt opp for å demonstrere mot den nye loven, i en protest som var organisert av Plan Bangladesh.

- Dette er ikke et land hvor alle slåss for at barn skal giftes bort, men et land hvor utrolig mange kjemper mot denne utviklingen. Det er derfor viktig at vi fortsetter å støtte de gode kreftene i landet. Denne saken kan bringes opp for FN og gjennom internasjonale organisasjoner som oss, men kampen må først og fremst tas i Bangladesh, sier Øie.