Frykter epidemi av heroin blandet med «elefantdop». - Vår største frykt

(Dagbladet): Forrige uke startet politiet etterforskning av en sak hvor en 15 år gammel gutt ble funnet død på gutterommet 8. mars i år.

Ifølge Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk viser både rettsmedisinske undersøkelser og politiets etterforskning at gutten døde som følge av inntak av karfentanil.

Nå frykter britisk politi at det samme stoffet er skyld i en rekke dødsfall i England, skriver Independent, og britiske National Crime Agency går i dag ut med en advarsel om at de tror det omsettes heroin blandet med både fentanyl og karfentanil.

- Livsfarlig

Karfentanil er et såkalt fentanyl-derivat og er et ekstremt potent opioid som er dødelig i svært små doser. Stoffet er 10 000 ganger sterkere enn morfin og 100 ganger sterkere enn fentanyl.

Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk sier til Dagbladet at man nå jobber med å få stoffet på narkotikalista.

- Karfentanil har tidligere vært kategorisert som et legemiddel, men vi ønsker nå å få det over på narkotikalista for å sende ut et klart signal, sier Madsen.

Han synes det er stekt bekymringsfullt at man nå ser eksempler på at stoffet blandes med annen narkotika, som eksempelvis heroin.

- Dette er livsfarlig, og jeg advarer sterkt mot å bruke stoffer man har kjøpt på det mørke nettet, og fått levert i posten. Får man dette stoffet i seg kan man dø veldig fort, sier Madsen.

- Vi håper internasjonalt politi raskt finner ut hvor dette stoffet kommer fra, slik at tilførselen stoppes. Blir stoffet populært i undergrunnsmiljøer kan det føre til en rekke dødsfall, tilføyer han.

- Pengemotiv

Han tror et motiv bak å blande karfentanil med heroin er å tjene penger.

- De som jobber av å selge dette er gjennomkyniske, og bryr seg ikke om at det medfører at noen dør dersom de kan gjøre stoffene de selger mer potente og med det også få en større fortjeneste, sier Madsen.

Han forteller at selv om stoffet er svært potent, og bare få milligram av det kan være dødelig, har politiet gode analysemetoder for å avdekke stoffet.

- Analysemetodene kan avdekke minimale mengder, sier han.

96 overdoser

I september i fjor gikk USAs Drug Enforcement Adninistration (DEA) ut med en advarsel til alle operative politimyndigheter om være ekstremt forsiktig i all omgang med de syntetiske opiatene fentanil og det mye sterkere karfentanil.

- Karfentanil dukker opp i flere og flere sammenhenger. Det er sykt farlig. Uforsiktig omgang med stoffet er dødelig, sier administrerende direktør i DEA, Chuck Rosenberg, i advarselen.

Advarselen kom én måned etter at minst 96 heroinbrukere tok overdose i løpet av en enkelt uke - i en enkelt kommune i Ohio. Myndighetene tror dødsfallene var et resultat av at langere hadde blandet inn karfentanil i heroin, ifølge magasinet Rolling Stone.

- Stopp umiddelbart

I dagens pressemelding skriver lederen for narkotikatrusler ved britiske National Crime Agency, Tony Saggers, at de spesielt vil gjøre personer som har kjøpt narkotika innen det etablerte heroinmarkedet at de kan ha kjøpt heroin blandet med både fentanyl-, karfentanyl.

- De vet ikke hvor farlig dette er, verken for dem selv eller de dem eventuelt selger det videre til, sier Saggers.

Karfentanil Ekstremt sterkt opioid. 10.000 ganger sterkere enn morfin og 100 ganger sterkere enn fentanyl.

Selv ett enkelt pulverkorn kan gi dødelig forgiftning. Kan også være farlig å ta på.

Ikke godkjent for bruk hos mennesker. Blir i noen tilfeller brukt som narkosemiddel på store dyr.

Selges som pulver, tabletter, spray eller blotterpapir. Blandes også med heroin, og brukere vet ofte ikke at de får det i seg.

Kripos tror stoffet bestilles på «det mørke nettet» og smugles til Norge i posten.

Det er bekreftet minst to dødsfall knyttet til furanylfentanyl og karfentanil i Norge. Kilder: Politiet, Kripos, OUS



- Og dersom du har investert i fentanyl med formål om å blande det med heroin eller andre stoffer, må du stoppe umiddelbart, for å redusere risikoen for at flere mennesker vil dø, fortsetter han.

- Hadde på hansker

Politiet tror at den 15 år gamle Oslo-gutten som døde hadde fått tak i karfentanil ved bestilling på nettet.

- Vi vet ikke om han har inntatt det med rusformål, men han må ha visst hvor farlig det var, ettersom han hadde hansker på seg da han ble funnet død, uttalte leder av voldsavsnittet i Oslo, Stein Olav Bredli, til Dagbladet forrige uke.

Stoffet kommer i både pille-, spray- og pulverform. I pulverform ligner det kokain og heroin. Ifølge DEA blir stoffet ulovlig produsert i Mexico og Kina.