Frykter full kollaps på Mallorca. - Vi vil gå på en smell

MALLORCA (Dagbladet): «Har du et hjem å selge? Vi kjenner mange frosne skandinaver.»

Teksten bakpå den lokale bussen som kjører gjennom Palmas travle gater lyser mot alle, men den er rettet mot mallorquinere. I byen, selve hjertet av den spanske ferieøya Mallorca, er oppfordringen klar. Den er imidlertid ikke spesielt populær.

For bare noen dager siden demonstrerte lokalbefolkningen mot essensen i budskapet.

Mot det de mener er et for stort antall turister, mot myndighetenes tilsynelatende hemningsløse appetitt på turisme-kroner og deres manglende vilje til å sørge for at de lokale også har råd til å bo på Mallorca.

Fulle fly med turister lander på øya én gang i minuttet i sommermånedene og det sies at 6080 personer ankommer øya hver time. Ut av flyene kommer hundrevis av bleike og ferieglade skandinaver.

Kanskje eier de et hus eller en leilighet. Andre har kanskje betalt i dyre dommer for å leie en leilighet i en uke eller to.

Den enorme veksten i turismen på Mallorca fører til at eiendomsmeglere nå retter seg mot turistene. Bare fra 2010 til 2016 har turismen hit økt med 23 prosent, ifølge avisa Tot Inclós.

Ringvirkningene er enorme. Nå frykter lokalbefolkningen at den spanske øya skal kollapse.

Mallorquinere uten bolig

Det har utviklet seg et marked for å investere i boliger og renovere dem, for så å selge eller leie ut. På dette markedet finnes det en god del svensker, men også nordmenn har fått øynene mer opp for ferieøya.

Turister som reiser ned til middelhavsøya én eller to uker om sommeren er villige til å betale tusenvis av kroner for å leie en leilighet i den korte perioden de er der.

Men dette skaper store problemer for lokalbefolkningen, som ikke har samme mulighet. Utleie til turister presser prisene og det blir for dyrt for lokalbefolkningen å leie.

- Folk sliter med å finne steder å bo, mens andre bare kjøper og kjøper, sier Gerald Roger Hau.

Eiendom i utlandet: Av nordmenn som har eiendom i utlandet er følgende land mest populære: Spania: 22 980

Sverige: 18 885

Tyrkia: 4 224

Frankrike: 4 154

Danmark: 2 518



Tallene gjelder skattepliktige eiendommer og er fra 2015.

Kilde: SSB

Hau er geolog og jobber som internasjonalt presseansvarlig i den politiske miljøorganisasjonen GOB (Grup Balear d'Ornitologia I Defensa de la Naturalesa).

Alvorlige konsekvenser

Frykten for at sårbare områder i samfunnet vil kollapse er stor og ifølge Hau er situasjonen allerede alvorlig. Han viser til sykehus og politi som konkrete eksempler.

- Mange turister fører til større pågang på sykehusene. Da trenger de kanskje å leie inn folk fra fastlandet, men det er ikke mulig for dem å leie et sted å bo her i sommermånedene, sier Hau.

Slik er også situasjonen i politiet.

En annen utfordring er trafikken. Hver sesong kommer det store skip fra fastlandet med tusenvis av leiebiler. De kommer i tillegg til lokalbefolkningens biler og leiebilene som allerede er på øya.

- Det er alt for mange biler på et så lite sted. Skjer bare den minste trafikkulykke så kollapser hele trafikken. En gang det skjedde en ulykke var det kø i åtte kilometer, hvor ingenting beveget seg. Det er nesten umulig for ambulansen å komme til.

Store utfordringer

Vann- og avløpsutfordringer er også noe som bekymrer. I fjor hadde øya mangel på vann, nå frykter Hau at de har glemt fjorårets problemer, fordi det kom regn i vinter.

- Strendene er overbefolket og det ødelegger økosystemet der. Det skjedde flere ganger i fjor at de måtte stenge av strender fordi vannet renses ikke og det er for mye kloakk, sier Hau.

Videre forteller han om stadige lange køer og forsinkelser på flyplassen. Fra 2010 til 2016 har det skjedd en økning på 24 prosent i flyaktiviteten, ifølge den lokale avisa Tot Incloós.

Når alle turistene skal avgårde samtidig, med de billigste flyturene, blir det kø. Han forteller også at om det er noe galt og et fly ikke kan lette, kan ingen lette.

- Jeg vil ikke vite hva som skjer dersom det skjer en flyulykke. Det er mangel på folk der også, sier han.

Myndighetene ønsker ifølge Hau nå å utvide til 80 flyavganger hver time. Tall i lokale medier viser at også cruiseskip-trafikken har økt med 14 prosent de siste seks årene.

- Til og med noen turister sier de ikke vil komme tilbake for det er så mange her, sier Hau.

Tyrkia og Egypt er vanligvis konkurrentene til Mallorca på turismen. På grunn av uroligheter i landene er det flere som reiser til Mallorca.

Mister arbeidsplasser

Det har også skjedd en endring i måten turistene ønsker å feriere på øya.

- Før ville de bo på hotell og ha guidet turer rundt på øya. Nå vil de helst ha sin egen bolig med eget basseng, for seg selv. I tillegg bruker de apper til å utforske øya, sier sosiolog og aktivist Mark Morell, som forsker på gentrifisering.

Endringen fører til en presset situasjon for lokalbefolkningen. Det blir mangel på arbeidsplasser. Han som tidligere jobbet som turistguide har de kanskje ikke bruk for lenger, og heller ikke badevaktene ved hotellenes bassenger.

- Før var det også mest turisme ute langs kysten og på de mindre stedene. Nå trekker de lengre og lengre inn. Til og med her har det skjedd en enorm utvikling, sier han til Dagbladet og peker utover gata hvor han bor.

Det har alltid vært en rolig gate, men nå er det fulle restauranter å se hele veien nedover.

Skandinaver tar over

Det finnes steder på Mallorca hvor skandinaver har tatt helt over. I Santa Catania bor det mange svensker.

- Det endrer hele fysikken på øya. Vi begynner å få selskaper som er rettet kun mot turistene og ikke de lokale, sier Morell.

Han er også engasjert i en bevegelse med aktivister, som ble til i september i fjor.

- Organisasjonen er ikke imot besøkende eller skandinaver, de er imot myndighetene som praktiserer feil lovverk for innbyggerne, sier han.

Sosiologen drømmer om en fremtid der myndighetene ikke bare vil bruke penger på markedsføring av turismen, men også på innbyggerne.

- Utviklingen har ført til at Mallorca har blitt et slags Disneyland. Folk kommer til Mallorca, men det har ikke noe å gjøre med kulturen. Det blir mer og mer ute av kontroll.

- Vil gå på en smell

I flere demonstrasjoner det siste året har noen hundre lokale samlet seg med bannere.

- Myndighetene vil bare at turismen skal vokse. Da vil vi gå på en smell, som vil ende dårlig. Nå har de allerede glemt vann-krisen som var i fjor, bare fordi vi var heldige og fikk regn i vinter, sier Hau.

Det finnes ingen grenser for hvor mange turister myndighetene ønsker å ta imot. Det er en grense demonstrantene ønsker.

- De er ikke imot turismen. Øya lever jo av den. Men de vil ha en grense, sier Hau.

Grensen kan gå ut på begrense antall fly, cruiseskip og utleiemuligheter til turistene.

- Ønsker lokalbefolkningen å flytte fra øya på grunn av all turismen?

- Hvorfor skulle vi det? Den eneste grunnen til at folk flytter ut er fordi det ikke er noen jobber her. Ungdommer forlater øya og reiser til andre land, men det er fordi de ikke finner skikkelige jobber her, svarer Morell og fortsetter:

- Flytter folk ut fra øya får vi en hel gentrifisering av øya. Det er en uaktuell situasjon. Det vil være veldig skummelt.

Men er det mulig?

- Nei. Det som kommer til å skje er at folk kommer til å flytte til mindre steder i utkanten av byen. Men flytter folk fra øya på grunn av det, vil det skje en revolusjon først.

Ulovlig utleie

Myndighetene på Mallorca har ved flere anledninger forsøk å regulere utleiemarkedet med lov.

Senest for et par dager siden måtte imidlertid myndighetene trekke tilbake et lovforslag, fordi det ville blitt for vanskelig å håndheve.

De folkevalgte jobber med å skrive en klarere lovtekst, som er enklere å håndheve for å kunne regulere utleiemarkedet bedre. Per nå har ikke dette konsekvenser for turister.

Mallorca: • Mallorca er den største øya til Spania og Spania er det ferielandet hvor flest nordmenn har eiendom. • Øya på 3640 kvadratkilometer har 861 430 innbyggere i 2016 • 22 980 nordmenn har skattepliktig eiendom i Spania (2015) • I 2001 hadde 2802 nordmenn skattepliktig eiendom i Spania. 20 178 færre enn i 2015. • Palma hadde 402 949 innbyggere i 2016, hvorav litt under en femdel var utlendinger. • Siden masseturismen startet har Mallorca i betydelig grad endret karakter, og bebyggelse, infrastruktur og næringslivet er i vesentlig grad innrettet mot turistnæringen. • De driver også med jordbruk og allsidig industri med fremstilling av vin, brennevin og olivenolje, tekstil- og lærvarer, papir, glassvarer, keramikk. Kilder: SNL/SSB/Wikipedia