Frykter ny asylbølge etter Støres flyktningforslag

BERGEN (Dagbladet): Ap-leder Jonas Gahr Støre åpnet i dag for å opprette asylsentre i Libya for å lette på migrantbølgen til Europa, noe også Frankrikes president Emmanuel Macron har tatt til orde for.

Et asylsenter vil gi mennesker mulighet til å søke om asyl i Norge uten å legge ut på den farefulle ferden over Middelhavet.

- Arbeiderpartiet er åpne for å vurdere forslaget. Vi vil vurdere ethvert seriøst forslag som kan løse krisen. Vi må få en slutt på den kyniske menneskesmuglingen over Middelhavet, sier partiets talsmann på på innvandring, Stein Erik Lauvås, til ABC Nyheter.

Han fikk i saken støtte av partileder Jonas Gahr Støre.

Flyktningmagnet

Statsminister Erna Solberg tror Arbeiderpartiets idé vil medføre flere asylsøkere til Europa.

- Slike senter i Libya kan fort bli en magnet for folk som ellers ikke hadde flyttet på seg, sier hun til Dagbladet.

- Det er også en utopisk tanke fra Støre. Vi måtte fått en fellesmekanisme for fordeling på plass, og så dårlig som FNs kvoteordning av asylsøkere fungerer, så har jeg vanskelig for å se det, fortsetter statsministeren.

- Vil ikke hjelpe nok

Solberg sier også at flyktningstrømmen til Europa neppe vil avta dersom man etablerer asylsentre i Afrika, og at Støres forslag slik sett ikke vil hjelpe land som Italia og Hellas, som har store problemer med å håndtere alle asylsøkerne landene mottar.

- Mange av de som vet de ikke har krav på beskyttelse i Europa, vil uansett ikke sitte å vente på avslag ved et slikt senter. Trykket på land som Italia vil ikke avta ved hjelp av en slik løsning, sier hun.

Solberg trekker også på smilebåndet når Støre og Ap åpner for asylsentre i Afrika etter å kritisert Frp som vil ha asylmottak.

- Jeg tenker at det er mye ironi i det Støre gjør der, sier hun.

- Det viser nok at avsenderen er viktigere enn budskapet når Arbeiderpartiet kritiserer politikkforslag, legger hun til.

Byråkratisk svar

- Hva er ditt forslag, da?

- Det viktigste vi kan gjøre nå er å få en internasjonal enighet om hvordan vi skal håndtere dette, med et regelsett og et system som faktisk fungerer.

- Du svarer ikke spesielt tydelig?

- Når vi i Høyre svarer ganske byråkratisk på slike spørsmål, så er det fordi dette er et komplisert spørsmål, det er ingen enkel måte å løse flyktningkrisa på. Først og fremst handler det om å legge til rette for at folk har muligheter og håp i sine nærområder, sier hun.