(Dagbladet): Amerikansk etterretning frykter at IS og andre terrororganisasjoner har utviklet bomber som vil være vanskelig å oppdage for moderne sikkerhetskontroller ved flyplasser, ifølge CNN.

Samtidig hinter amerikansk etterretning til at terrorister har fått tilgang til sofistikert sikkerhetsutstyr, som til vanlig brukes ved amerikanske og europeiske flyplasser. Denne teknologien skal ha blitt brukt til å utvikle eksplosiver som effektivt kan skjules i elektronikk - og samtidig snikes gjennom sikkerhetskontrollen på flyplasser, melder kanalen.

Denne etterretningsinformasjonen skal ha stått sentralt da Trump-administrasjonen forrige måned besluttet å forby passasjerer fra flere, hovedsakelig muslimske, land å ha med elektronisk utstyr i håndbagasjen.

- Etterretningsinformasjon indikerer at terrorgrupper fortsatt planlegger målrettede angrep mot kommersiell luftfart, og at dette inkluderer smugling av eksplosive innretninger skjult i elektronikk, heter det i en uttalelse fra det amerikanske sikkerhetsdepartementet til CNN.

Selv om designet på bombene er avanserte, og skal være laget så elektronikken fortsatt kan fungere, viser FBIs tester at det er mulig å lage eksplosivene med helt dagligdagse husholdningsartikler, ifølge kanalen.

- Troverdig etterretningsinformasjon

Etterretningsinformasjonen som førte til at myndighetene valgte å innføre et forbud, var «spesifikk, troverdig og pålitelig», opplyser tre tjenestepersoner til kanalen.

Forbudet skal ikke være av politisk karakter, og Trumps administrasjon skal heller ikke ha vært alene om å ta avgjørelsen. Snarere tvert i mot: Flere folk tilknyttet flyindustrien skal være tungt involvert i avgjørelsen.

De amerikanske restriksjonene forhindrer passasjerer fra ti flyplasser i Midtøsten og Nord-Afrika fra å ta med seg elektronikk som er større enn en smarttelefon i håndbagasjen.

De nye amerikanske retningslinjene vil ramme i alt ni flyselskaper i åtte land: Tyrkia, Egypt, Jordan, Marokko, Kuwait, Qatar, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater.

Storbritannia fulgte opp amerikanernes forbud, og innførte tilsvarende restriksjoner for flyvninger fra Egypt, Tyrkia, Jordan, Saudi-Arabia, Tunisia og Libanon, ifølge NTB.

Mobiltelefoner og medisinsk utstyr er ikke omfattet av forbudet, men all annen elektronikk, som PC-er, iPader, spillkonsoller og kameraer, må legges i innsjekket bagasje.

Vurderingene amerikansk etterretning har gjort de siste månedene indikerer at USA har større tillit til sikkerhetskontrollen ved flyplasser i USA og Europa, der «avansert teknologi og trening bidrar til å redusere risikoen», skriver CNN. Kanalen skriver samtidig at de nye opplysningene kan føre til at flere land blir omfattet av restriksjonene.

Vedvarende frykt

Bomber gjemt i elektroniske gjenstander har lenge vært en bekymring for flyselskapene. I 1988 styrtet et Pan Am-fly over Lockerbie i Skottland etter at en bombe gjemt i en kassettspiller gikk av i bagasjekabinen.

Alle de 259 passasjerene og besetningsmedlemmene ble drept, inkludert 11 andre på bakken.

I fjor landet et Daallo-fly på vei til Somalia trygt etter at en bombe gjemt i en iPad gikk av i kabinen. Kun selvmordsbomberen døde. Det skal ha vært dette terrorangrepet som for alvor vekket bekymring hos vestlig etterretning, ifølge CNN.

Bennet Waters i et konsulentfirma for sikkerhet, Chertoff Group, sier elektronisk utstyr kan være like farlig i innsjekket bagasje, men at sikkerhetssjekken den går gjennom er mer omfattende.

I tillegg påpeker han at det kan gjøre det vanskeligere for en eventuelt terrorist å måtte detonere en bombe som ligger i bagasjekabinen.

Waters sier at mobiltelefoner blir nok tillatt fordi de blir ansett som for små til å holde nok eksplosiver for en effektiv bombe.