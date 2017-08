Frykter vakuum i oljebransjen og ber politikerne være tydelig på oljenorges framtid i valgkampen

(Dagbladet): Bjørn Asle Teige, konserntillitsvalgt for Safe/YS i Statoil, sier i et intervju med Stavanger Aftenblad at han ber politikere være tydelig i valgkampen på hva de vil med norsk oljeindustri i framtida.

- Uten prosjekter, vil 100 000 stå uten arbeid om få år. Det er et skrekkscenario som Norge må være klar for, sier Teige til avisa.

Teige frykter at nye oppsigelser vil komme så fort året har blitt 2022, for da er Sverdrup og Castberg og flere andre gigantprosjekter ferdig utbygd.

- Omstilling haster

Etter at Statoil har ferdigstilt Castberg i 2022, er det få planer for nye utbygginger på norsk sokkel, skriver avisa.

- Det blir et kjempevakuum etter at disse er kommet i drift. Det er lite og ingenting bak der. Erna Solberg vet hva hun snakker om når hun sier at det haster med omstilling, sier Bjørn Asle Teige, og advarer mot at dersom ikke oljeselskapene får lete og eventuelt finne nye, store olje- og gass-felt, kan man se slutten på Statoils gigantutbygginger på norsk sokkel.

Til sammen har over 50.000 jobber i olje- og gassnæringen over hele landet gått med i dragsuget siden oljenedturen startet i 2013. Nå peker derimot bilene oppover og arbeidsledigheten på Vestlandet synker. Også for norsk økonomi har 2017 vært et bedre år sammenlignet med fjoråret, mye på grunn av at oljeprisen har økt.

Lysere tider

Da Erna Solberg var på valgkampturné på Vestlandet i slutten av juli, fortalte hun at hun er glad for lysere tider, men understreket i et intervju med NTB at utfordringene ikke er over for folk i de tradisjonelle oljefylkene.

- Vi vet at det vil gå opp og ned i oljebransjen også i årene fremover. Det er kontrakter som går ut, og vi trenger mer stabil tilførsel av nye prosjekter innen oljeindustrien. Ifølge tall fra Norsk olje og gass i 2016 var det ventet at ytterligere 12.000 jobber i olje- og gassindustrien kom til å forsvinne i 2016 og 2017 i tillegg til de 38.000 som på det tidspunktet allerede var blitt borte, sa Solberg den gang.