(Dagbladet): Søndag morgen fikk politiet i Bergen et noe uvanlig oppdrag i hendene. Da ringte nemlig en full, festkledd mann til politiet.

Han hadde bestemt seg for å ta seg en fjelltur, opp på et av de syv fjell, Ulriken, men klarte ikke å finne veien ned igjen.

Høyre eller venstre?

Operasjonsleder Kjersti Eidsnes ved Vest politidistrikt innrømmer at telefonsamtalen som innkom førte til litt lattermild stemning, men også noe fortvilelse.

Berusa mann i 30 årene gått ein tur på Ulriken, og finn ikkje vegen ned. Hundepatruljen på veg opp for å henta mannen, som er festkledd. — Politiet i Hordaland (@Hordalandpoliti) February 19, 2017

- Han hadde først ringt ei venninne, men så ringte han oss for å få hjelp til å finne veiene. Han stod ved en fjellhytte, disse hyttene er nummererte, og lurte på om han skulle gå til høyre eller venstre for å komme seg ned, forteller Eidsnes.

Den festkledde mannen i 30-årene har altså, formodentlig etter et nachspiel, trasket helt opp til Ulrikens topp og et lite stykke innover til et tjern, ved byfjellshytta Fjellsol.

Turgåer hjalp

Politiet bestemte seg for å sende avgårde en patrulje slik at den berusede mannen ikke rotet seg mer bort, og det hele utviklet seg til en leteaksjon.

- Vi har fått klarert med Hovedredningssentralen at vi kan bruke Ulriksbanen, forteller Eidsnes, og legger til:

- Når patruljen er på vei opp så ringer det en turgåer som så et spesielt syn. Han har forbarmet seg over mannen, og fulgt ham bort til banen.

Hvorfor mannen bestemte seg for å avslutte festlighetene med en tur på fjellet har han ikke sagt noe om, men Eidsnes synes uansett ikke det er noen god idé å gå opp på Ulriken med høy promille og iført festklær.

- Det anbefales ikke, for å si det sånn, sier Eidsnes.