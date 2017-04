Full forvirring før iskaldt Moskva-besøk. Nå møter Putin USAs utenriksminister

(Dagbladet): USAs utenriksminister Rex Tillerson og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov holder pressekonferanse etter at de to møttes i Moskva i dag. Pressekonferansen skulle etter planen starte klokka 17.00, men de to utenriksministerne ventes fortsatt i Moskva.

Omkring 20 minutter etter at pressekonferansen egentlig skulle starte, kom det en overraskelse. Nemlig at Russlands president Vladimir Putin har blitt med på møtene.

- Dårligere under Trump

Det har vært sprikende rapporter og full forvirring hvorvidt Tillerson vil få møte Putin eller ikke. Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov sa i mandag at presidenten ikke vil møte utenriksministeren. Reuters meldte at årsaken var at Putin er sint på USA på grunn av rakettangrepet mot Syria.

Den russiske finansavisen RBK siterer imidlertid regjeringskilder på at han vil møte Tillerson onsdag, ifølge Telegraph.

Det er i tråd med Kremls politikk om å ikke kunngjøre slike møter før de finner sted.

Nå bekrefter imidlertid Putins talsmann Dimitrij Peskov overfor russiske nyhetsbyråer at Putin nå deltar på møtet med Lavrov og Tillerson.

«Et dyr»



I et intervju med den russiske TV-kanalen Mir sa Putin at forholdet mellom de to stormaktene har blitt dårligere under Trump-administrasjonen.

- Man kan si at graden av tillit på et arbeidsnivå, spesielt på den militære siden, ikke har blitt bedre, men mest sannsynlig dårligere, sa Putin.

Samtidig som Tillerson var i Moskva, rykket president Donald Trump ut og anklaget Putin for å støtte Assad, som han omtalte som «et dyr».

- Ærlig talt så støtter Putin en person som er tvers igjennom ond, og jeg mener det er veldig ille for Russland. Jeg mener det er veldig ille for menneskeheten, det er veldig ille for denne verdenen, sa Trump i et intervju med Fox Business Network.

Trump trakk fram Assads bruk av kjemiske våpen, tønnebomber og andre angrep som rammer sivilbefolkningen i Syria.

- Vi ser barn uten armer, uten bein, uten ansikt. Dette er et dyr, sier Trump med henvisning til Assad.

Utenriksministerne har sittet i møter i mange timer. Etter alt å dømme har borgerkrigen i Syria og den opphetede konflikten mellom USA og Russland vært tema for møtene.

Russland står på siden til Syrias president Bashar al-Assad i borgerkrigen. USA mener på sin side han står bak det de har konkludert med var et kjemisk angrep som drepte 87 i Idlib i Syria forrige uke. Angrepet førte til at USA sendte 59 missiler mot luftbasen i Syria angrepet skal ha blitt rettet fra.

Sarin-gass

I etterkant har tyrkiske helsemyndigheter og britiske myndigheter konkludert med stor sannsynlighet at den forbudte giftgassen sarin, som regnes som et masseødeleggelsesvåpen, ble brukt i angrepet.

Prøver tatt på stedet for det kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen i Syria forrige uke, er undersøkt av britiske forskere, skriver Reuters.

Like før Tillerson og Lavrovs pressekonferanse kom det fram at Russland ikke kommer til å stemme for et resolusjonsforslag om Syria som legges fram i FNs sikkerhetsråd onsdag.

Ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax kommer Russland ikke til å stemme for resolusjonsforslaget det er ventet at USA, Storbritannia og Frankrike legger fram for sikkerhetsrådet senere onsdag.

- Uakseptabelt

Ifølge AFP mener Russland at det foreløpige resolusjonsforslaget er «uakseptabelt».

- I sin nåværende form er dette prosjektet uakseptabelt for oss. Vi vil selvsagt ikke stemme for det, sier viseutenriksminister Gennady Gatilov til byrået.

Målet med resolusjonen er å få satt i gang en internasjonal gransking av det kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen i Syria forrige uke.

Den russiske utenriksministeren sa på sin side at Russland ønsker å få klarhet i intensjonene til den amerikanske administrasjonen. Lavrov sa videre at han har flere spørsmål om det han omtalte som «tvetydige og motstridende» uttalelser fra USA.

Russerne advarte også USA om å angripe Syria igjen.

- Måtte reagere

Den amerikanske presidenten Donald Trump var på sin side intervjuet av TV-kanalen Fox News onsdag, hvor Russland og Syria var blant temaene.

Trump sa at USA ikke kommer til å involvere seg ytterligere i Syria, men at han måtte reagere i etterkant av det kjemiske angrepet.

- Da jeg så det, så sa jeg at vi må gjøre noe, sa Trump i intervjuet.