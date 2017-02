Full forvirring om forsvarskutt

(Dagbladet): I løpet av året planlegges det store reduksjoner i antall HV-soldater i Agder og Rogaland.

HV-distrikt 8 har nemlig fått beskjed fra Forsvarsledelsen at de skal planlegge for å kutte bort 2800 av 6300 HV-soldater, altså nesten en halvering av styrkene.

Mens debatten raser på Facebookgrupper på nett og innleggene ryr inn til avisene på Sørlandet, råder forvirringen på Stortinget.

Forsvarsdepartementet mener de har fått mandat fra Stortinget til å starte reduksjonen i antall soldater i Heimevernet allerede før den såkalte landmaktsstudien blir lagt fram førstkommende høst.

Det er det delte meninger om, ikke bare i Venstre og KrF, men også i Frp og i Høyre.



- Da jeg stemte for langtidsplanen for Forsvaret, sa jeg ikke ja til at det skulle kuttes før landmaktsutredningen, og jeg sa heller ikke ja til så store kutt i ett distrikt, sier Frp-representant Roy Steffensen, som selv er HV-8-soldat.

Forstår forvirring

Andre nestleder Christian Tybring-Gjedde (Frp) i Stortingets utenriks- og forsvarskomite skjønner at partikollegaen sier det.

Han trodde nemlig selv, da han stemte for Langtidsplanen i Forsvaret (LTP), at antallet HV-soldater i områdestrukturen ville være en del av den såkalte landmaktsstudien.

- I utgangspunktet mente jeg også at man skulle se på det når landmaktsstudien kom. Så har jeg den siste tida fått informasjon om at det ikke var sånn, sier Tybring-Gjedde.

Han sier han hele tida har ønsket å se helheten i lys av konklusjonene i landmaktstudien, og håper regjeringen ser nytte av det samme.

- Jeg tror det er noen grad av usikkerhet om hva man faktisk har vedtatt, så det man egentlig hadde trengt er en slags presisering fra Forsvarsdepartementet på hva landmaktsstudien skal inneholde, sier han.

Talltull

Flere politikere er også bekymret for om det nå kuttes i Heimevernet på feil tallgrunnlag.

Det er nemlig full forvirring om hvor mange soldater som faktisk finnes i Heimevernet.

Mens LTP sier at man skal redusere fra 45 000 til 38 000 soldater på landsbasis innen 2020, viser ferske tall fra Heimevernet at man allerede nå, før kuttene er gjennomført, har 37 040 mannskaper i Heimevernet.

- Det gjør det veldig vanskelig for oss å forstå hvorfor det skal kuttes så mye, sier Elin Agdestein (H) i utenriks- og forsvarskomiteen.

I en fersk melding på sine nettsider opplyser også Heimevernet selv at de, på grunn av datatrøbbel, ikke kan opplyse sikre tall om hvor mange soldater de har, før om tidligst et halvår.

Samtidig er det kommet signaler om at Forsvaret nå - når kuttene gjennomføres - tar utgangspunkt i et tall på 41 000 HV-soldater.

Høyre-politikeren har nå bedt forsvarsministeren om en oppklaring.

- Jeg har nå bedt Forsvarsdepartementet om en forklaring på sammenhengen og hvorfor vi skalerer ned 2800 personell i Agder samtidig som vi har tall som viser at HV reelt sett er nede på det tallet Stortinget har bestemt. Jeg mener en hasteprosess er unødvendig, og heller ikke noe Stortinget har bestilt. Det fremstår noe overilt å iverksette reduksjoner i kapasiteter det kan ta lang tid å bygge opp igjen, særlig før landmaktsstudien er gjennomført. Den kan jo til og med komme til å konkludere med at HV faktisk bør styrkes, påpeker Agdestein.



Lytter til romertallsvedtaket



Hele premisset for nedskaleringsprossene som nå er i gang i Heimevernet, var å tilpasse det reelle antallet soldater til de politiske ambisjonene ved å redusere måltallet, som i mange år har vært høyere på papiret enn i virkeligheten.

Derfor har det vært en forståelse i flere partier om at eventuelle kutt i HVs områdestruktur for det meste er soldater som kun eksisterer på papiret.

Problemet er at det ikke rimer med historien distriktene selv forteller:

- De 2800 soldatene vi har fått beskjed om å planlegge for å fjerne, er soldater med utstyr og våpen, som er opptatt i operativ beredskap. Det må jo være en feil i tallene som brukes, sier nestleder Lars Espeland i distriktsrådet i HV 8.

Han har tidligere slått alarm om at han mener Stortinget er blitt villedet i spørsmålet.



Steffensen i Frp deler hans bekymring.

- Når Heimevernet selv opplyser at de ikke kan ha sikre tall før om seks måneder, er det jo en viss risiko for det, sier Steffensen, og sikter til Heimevernets egne opplysninger om datatrøbbel.

Mener de har mandat

Han mener nå at alle nedskaleringsprosesser i Heimevernet bør stanses inntil landmaktsstudien er klar - slik Senterpartiet foreslo til Stortinget forrige uke.

- Når det er så stor usikkerhet om hvor mange soldater det faktisk er, er det desto større grunn til å vente til landmaktsutredningen kommer, sier Steffensen.

Departementet argumenterer imidlertid med at Stortinget har gitt mandat til å starte implementeringen av kuttene fra 1.januar i år - og har ikke oppfattet noe krav fra Stortinget om at kuttene skal komme etter landmaktsutredningen.

Det til tross for at Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti i en flertallsmerknad til LTP skrev at det «i tråd med proposisjonen skal legges opp til en videreføring av dagens struktur med økte driftsmidler inntil landmaktstudien er ferdigbehandlet».

- I Stortingets innstilling foreligger det et romertallsvedtak på disse beslutningene og Forsvarsdepartementet legger dette til grunn når det snakkes om «i tråd med proposisjonen», forklarer statssekretær Øystein Bø, og sikter altså til at den overordnede beskjeden fra Stortinget er at antallet HV-soldater i områdestrukturen skal ned til 35 000.