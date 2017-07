Full krangel om smarte maskiner. Den ene milliardæren har troa, den andre spår krig mot menneskeheten

(Dagbladet): - Kunstig intelligens er den største faren sivilisasjonen vår står overfor, sa Elon Musk overfor Fortune for en drøy uke siden.

I intervjuet advarte Tesla- og SpaceX-gründeren mot en utvikling der konkurranseutsatte selskaper satser på risikabel kunstig intelligens, og ba politikerne komme på banen.

Det ble starten på en offentlig diskusjon mellom ham og Facebook-sjef Mark Zuckerberg. Sistnevnte deler ikke Tesla-sjefens bekymringer for hva den teknologiske utviklingen kan føre til.

- Jeg forstår meg ikke på folk som er negative, og som framfører et dommedagsbudskap, sa Zuckerberg søndag, ifølge CNBC.

Optimistisk Zuckerberg

To dager senere valgte han å utdype synspunktene sine i et Facebook-innlegg:

- En av grunnene til at jeg er så optimistisk angående kunstig intelligens, er forbedringene vi ser i systemene som forbedrer den. Denne forbedringen skjer på så mange områder - fra å diagnostisere sykdommer for helsas skyld til å forbedre selvkjørende biler.

Dørgende uenig

I innlegget la Zuckerberg vekt på kunstig intelligens som noe som kan gjøre verden bedre, og framhever ingen farer ved fenomenet.

Facebook-milliardærens optimisme står i sterk kontrast til Musks syn på saken.

Hans største frykt er at kunstig intelligens skal danne et nettverk, og deretter få et motiv for å skade mennesker.

- De kunne starte en krig gjennom falske nyheter, overta e-postadresser, falske pressemeldinger eller ved å manipulere informasjon, sa Musk tidligere denne måneden.

- Pennen er mektigere enn sverdet, la 46-åringen til.

- Begrenset kunnskap

For å hindre et slikt skrekkscenario, har Musk tidligere etterspurt lovreguleringer fra USAs guvernører.

Han er også svært krass når han henvender seg til Mark Zuckerberg.

- Jeg har snakket med Mark om dette. Hans kunnskap om emnet er begrenset, skriver Elon Musk på Twitter.

I've talked to Mark about this. His understanding of the subject is limited. — Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2017

Ekspert-kritikk mot Musk

Musk får imidlertid selv refs fra flere kjente eksperter, ifølge nettstedet Wired.

De siterer Pedro Domingos, en professor som forsker på kunstig intelligens ved University of Washington.

Han oppsummerer Musk sine utspill med et oppgitt sukk, og hevder at milliardæren ikke klarer å skille mellom virkelige og innbilte farer knyttet til maskiners evner til å lære.

Hans kollega, Iyad Rahwan ved Massachusetts Institute of Technology, ønsker på sin side ikke å uforbeholdent avvise at Musks mareritt kan bli sant.

Rahwan forfekter likevel et budskap som minner om Domingos'.

- Heller enn å bekymre seg for at smarte maskiner skal starte krig mot menneskeheten, bør vi bekymre oss for hvordan mennesker kan bruke dumme maskiner til å spre villedende informasjon på nett, sier Rahwan, ifølge Wired.