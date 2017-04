Full kriseberedskap etter bussulykke i Sverige. - Minst tre personer døde

Minst tre døde, ifølge Aftonbladet. De siterer Region Jämtland Härjedalen. Ytterligere seks skal være alvorlige skadd.

(Dagbladet): Klokka 07.07 meldte svensk politi at en buss med rundt 50 ungdommer om bord veltet på E45 mellom Sveg og Fågelsjö i Härjedalen.

Kort tid etter oppga SOS Alarm at rundt 60 personer kan være skadd. Noen av disse skal være bevisstløse, ifølge Expressen.

Ingen andre kjøretøy var involvert, oppgir politiet.

- Trolig er rundt 30 skadd. Noen er svært hardt skadd, andre har lettere skader, oppgir Olof Bråborg ved redningstjenesten i Sverige overfor P4 Jämtland.

Uklar årsak

Klokka 09.20 forteller politiets pressevakt Marie Andersson at det fortsatt er uklart hva som forårsaket ulykken.

- Det viktigste nå er redningsarbeidet, sier hun til Dagbladet.

- Vi får heller komme tilbake med flere detaljer senere.

Hun forteller at passasjerene på bussen er sendt til sykehus i Östersund, Falund og Mora.

- Sov da ulykken skjedde

Tidningen Härjedalen melder om at det dreier seg om en åttendeklasse fra en skole i Sør-Sverige. Den var på vei til Klövsjö.

Lokalavisa har kommet i kontakt med en person som var om bord på bussen. Personen oppgir at alle passasjerene sov da bussen plutselig veltet.

Bilder fra stedet viser at frontruta på bussen er knust. Det bedrives livreddende førstehjelp på stedet.

- Det er nesten kaotisk på plassen. Skadeomfanget på de involverte varierer, fra lettere til hardt skadd, sier Per Nystedt, pressetalsmann ved redningstjenesten, til Aftonbladet.

Ambulanser på stedet

E45 er stengt i begge retninger. Politiet har tilkalt alle tilgjengelige ressurser fra regionene rundt.

Ifølge Tidningen Härjedalen er seks ambulanser ved ulykkesstedet. Også et politihelikopter er på vei, samtidig som også Norge har tilbudt hjelp.

- Vi fikk en forespørsel fra våre svenske kolleger om vi kan bistå, og vi har redegjort for at vi kan bistå med helikopter, sier Edvard Middelthon ved Hovedredningssentralen Sør-Norge, til Dagbladet.

Skal løfte bussen

Middelthon sier at det er store avstander, og at den svenske redningstjenesten på nåværende tidspunkt ikke har behov for hjelp.

Opplysningene Hovedredningssentralen Sør-Norge har fått, er at det er snakk om en alvorlig bussulykke.

Bussen ligger i en grøft.

- Vi må løfte den opp for å forsikre oss om at det ikke ligger noen under bussen, sier Per Nystedt, pressetalsmann ved redningstjenesten, overfor Aftonbladet.

Forberedt på krisesituasjon

Helsevesenet i region Jämtland og Härjedalen forbereder seg på å ta i mot mange skadde. Expressen skriver at det hentes inn ekstrabemanning og ressurser.

- Sykehuset i Östersund, der jeg antar at de skadde vil bli ført, er forberedt på en krisesituasjon, sier Gun Råberg Kjellerstrand, kommunikasjonssjef ved Region Jämtland Härjedalen, til Expressen.

De svenske myndighetene har også opprettet et senter for pårørende i Sveg, oppgir politiet til Dagbladet.