Fullt kaos på London-flyplass: Familie kjøpte nye billetter til over 20 000 kroner

(Dagbladet): I går kveld kansellerte Norwegian fire flyavganger tur-retur. Dette gikk ut over passasjerer som skulle til Gatwick, og passasjerer som skulle hjem til Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Fikk ikke hjelp

Linn Økland, ektemannen James Best og deres fire barn skulle fly fra Gatwick til Stavanger i ni-tiden i går kveld.

- Vi skulle levere en leiebil på flyplassen klokka seks, vi var på vei da vi fikk meldingen om at flyet var kansellert. Jeg prøvde å ringe telefonnummeret som ble oppgitt i meldingen, men fikk ikke svar og ga opp etter en halvtime, forteller Økland.

Familien bestemte seg for å dra til flyplassen for å levere bilen og prate med Norwegian der. På Gatwick ble de møtt av en ekstremt lang kø.

- Det er ikke deres feil at det ble kanselleringer, det vet jeg. Men vi fikk så dårlig hjelp av kundeservice. Der og da fikk vi beskjed i desken på flyplassen at vi kunne få nye billetter om ti dager eller ordne oss selv.

Flyplassen var varm, det var mye mennesker der, og med fire små barn og mye bagasje på slep valgte familien å handle raskt.

- Vi skal egentlig på jobb i morgen. Vi sjekket inn på hotellet på flyplassen og prøvde alle mulige kombinasjoner for å finne en flytur hjem.

En ekstra dyr hjemreise

Familien har bestilt fly hjem på torsdag. Det kostet dem over 20 000 kr for at familien skal komme seg hjem igjen.

- Jeg tror vi betalte rundt seks tusen kroner for billettene hjem. Vi bestilte tidlig for å få best mulig pris. Nå har vi betalt over 20.000 kroner for å komme oss hjem, og vi er usikre om vi får noe igjen av Norwegian i det hele tatt. Det er dyrt og stressende å reise med Norwegian, sier Økland.

Litt etter telefonsamtalen med Dagbladet, sendte Norwegian tekstmelding til Økland med informasjon om at et ekstrafly er satt opp i ettermiddag. Nå håper familien at flybillettene deres blir refundert.

- De sier de vil refundere de nye billettene. Så jeg håper det stemmer. Håper de også vil kompensere oss for hotell, taxi og to tapte arbeidsdager, skriver firebarnsmoren i en tekstmelding til Dagbladet.

Ventet i 12 timer

Flere familier opplevde kanselleringer i går. Klokka 18:10 skulle Sinnamma Helene Hermann og familien fly fra Gatwick i London til Værnes. Først når flyet egentlig skulle gå fikk passasjerene en tekstmelding - flyet er kansellert.

- Vi er på vei ut fra flyplassen nå, vi har stått i kø i 12 timer, sier Hermann da Dagbladet ringte.

Hun er frustrert over både Norwegian og Gatwick.

- Vi fikk en melding i går kveld, hvor Norwegian la ved en link til rettighetene våre og oppfordret oss til å ringe kundeservice. Vi prøvde å ringe i halvannen time, men vi måtte bare gi opp, forteller Hermann.

Familien på fem skulle hjem etter en tre uker lang ferie i London. Ventetiden ble lang, spesielt for de to yngste søsknene på 13 år.

- Andre selskaper delte ut vann og pratet med passasjerene sine. Norwegian var ikke å se i det hele tatt, forteller sier den oppgitte storesøsteren.

Mangel på informasjon

Flyplassen skal ikke ha taklet situasjonen noe bedre.

- Gatwick taklet dette dårlig. Køsystemet var at det var én kø for alle, det var flere hundre, om ikke tusen, som stod i kø. Det var mange eldre som ikke fikk hjelp, eldre som ikke kunne stå så lenge i en slik kø.

Under ventetiden på flyplassen gjorde mangel på informasjon at flere ble engstelige for at noe galt hadde skjedd.

- Vi hørte at det stod et fly på rullebanen ganske lenge. Vi lurte på hvorfor ingen sa noe om at flyet stod der. Alle som stod i køen diskuterte, og noen ble nesten litt redde og følte seg utrygge. Vi burde fått mer informasjon.

Familien har prøvd å få tak i alt av billetter, men de synes ikke at Norwegian har vært veldig hjelpsomme. Reisefølget har ble først tilbudt flyreise hjem på lørdag.

Litt etter telefonsamtalen med Dagbladet, opplyser også Hermann at familien har fått plass på ekstraflyet i ettermiddag.

«Hei! Da har vi takket være informasjon fra Dagbladet kommet oss med et fly i ettermiddag!» skriver hun i en tekstmelding.

Rullebanen ble stengt

- Flyene ble kansellert fordi rullebanen på Gatwick var stengt store deler av dagen i går, sier Sandaker-Nilsen, Norwegians kommunikasjonssjef.

Dette førte til forsinkelser og kanselleringer hos mange flyselskaper, inkludert Norwegian. Det var en hendelse med et fly fra et annet flyselskap, men nå skal trafikken gå tilnærmet normalt.

- Det er mye fullt hos oss og hos andre. Vi dekker hotell og matutgifter, og setter opp ekstrafly London - Oslo - London i ettermiddag.

Flyvningen skal gjøre at de aller fleste kommer seg dit de skal. Ifølge Sandaker-Nilsen bør de som har kjøpt nye billetter benytte seg av disse.

Kanselleringene har gått ut over flere hundre passasjerer, og noen har allerede bestilt egne - veldig dyre - billetter hjem.

- Da må de sende en kopi av de kvitteringene, også behandler vi det individuelt. Akkurat nå er det aller viktigste for oss at folk kommer seg dit de skal, sier Sandaker-Nilsen.

Beklager

Kommunikasjonssjefen forteller at han har vært i kontakt med deres ansatte på Gatwick. Sinnamma Helene Hermann fortalte til Dagbladet at Norwegian ikke var tilstede i køene, imens de andre selskapene pratet med passasjerene sine og ga ut vann.

- Våre folk på Gatwick forteller at de har delt ut vann til våre passasjerer, så da har nok dette reisefølget vært ekstra uheldig og det beklager vi.

Sandaker-Nilsen oppfordrer kunder som har konkrete spørsmål om sin situasjon til å ringe nummeret de har opprettet for å hjelpe nettopp disse passasjerene: + 47 21 01 67 77

- Det er alltid sånn at man blir frustrert når flyet ikke går eller er forsinket. Dette er en uforutsett hendelse utenfor Norwegians kontroll. Vi har sørget for ekstra bemanning i går kveld, vi har sendt ut tekstmeldinger til de reisende, har medarbeidere på flyplassen og informerer så godt som mulig, fortsetter han.