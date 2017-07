Fungerende ordfører i Kristiansand: - Naturlig å stille spørsmål ved om vi lykkes godt nok med våre barn

KRISTIANSAND (Dagbladet): - Når en 15-åring blir drapsmann, er det ikke sånn det skal være, sier Petter Stanger, konstituert virksomhetsleder i Kristiansand kommunes barne- og familietjenester.

Både Stanger og fungerende ordfører Jørgen Kristiansen beskriver hendelsen på Sørlandssenteret i Kristiansand i går som veldig tragisk.

En 15-åring er siktet for drap og drapsforsøk etter at hun knivstakk en ansatt og en kunde ved Coop Obs, inne på senteret onsdag. Hun nekter straffskyld.

17 år gamle Marie Skuland fra Kristiansand døde som følge av skadene og ei 23 år gammel kvinne ligger på sykehus i Oslo med alvorlige skader.

Krisehjelp

- Det er dypt tragisk og på grensen til uvirkelig. Det sier noe som hvor stor oppgave vi har som samfunn og offentlig virksomhet, sier Stanger.

Det var mange vitner til hendelsen og flere av dem var barn. Kommunen har torsdag satt i gang krisestab.

- Vi jobber med å skaffe oversikten over disse. Det er politiets oppgave å etterforske og barnevernet går under staten, så for vår del bistår vi med krisehjelp og å være samtalepartner for dem som trenger det, sier fungerende ordfører Kristiansen, som møter Dagbladet ved åstedet på kjøpesenteret Sørlandssenteret.

- Det er en utrolig trist hendelse som rammet kommunen vår i går og selvsagt vår våre tanker og dypeste medfølelse til de som er rammet, sier han.

- Hvordan vil denne saken bli fulgt opp?

- Dette kommer til å bli diskutert og vurdert både politisk og administrativt.

- Lykkes ikke godt nok

Dette er ikke første gang Kristiansand-samfunnet har blitt rystet av en alvorlig drapshendelse med barn involvert.

I desember 2016 ble 14 år gamle Jakob Hassan og 48 år gamle Tone Ilebekk knivdrept i byen. En 16 år gammel gutt har erkjent drapet. På under et år har to barn blitt drept av barn i sørlandsbyen.

- Dette er andre drapet det siste året. Vi har ikke grunnlag for å si at det er noen sammenheng mellom disse to episodene, men det gir oss ettertanker. Det er naturlig å stille spørsmål om vi som samfunn lykkes godt nok med våre barn og unge, sier han og legger til:

- De aller fleste har det bra i samfunnet vårt, men det er tydelig at vi ikke lykkes godt nok.

Han ser på det som en naturlig konsekvens etter både det som skjedde før jul og det som skjedde i går, at det politisk og administrativt tas runder på hvordan de er organisert og om det er noe de kan lykkes bedre med.

- Vi må se på samfunnet vårt og hvordan det virker når slike ting skjer, sier Stanger i barne- og familietjenesten også.

Innlagt på psykiatrisk

15-åringen som er siktet for drap og drapsforsøk onsdag er kjent for politi og helsevesen fra før.

Hun hadde tidligere på dagen rømt fra en barnevernsinstitusjon på Sørlandet.

- Hun ble forsøkt avhør i går, men det måtte avbrytes på grunn av tilstanden hennes. Hun er nå lagt inn på Barne- og ungdomspsykiatrisk i Arendal, sier Cecilie Pedersen Hille, fungerende påtaleleder Agder politidistrikt under en pressekonferanse torsdag formiddag.

Det er snakk om en frivillig innleggelse, hvor 15-åringen blir undersøkt og vil seinere torsdag bli framstilt for varetektsfengsling i Kristiansand tingrett.