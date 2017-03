«Gå og kjøp Ivankas klær», sa Trumps rådgiver. Så eksploderte salget

(Dagbladet): - Gå og kjøp Ivankas klær. Jeg hater å shoppe, men jeg vil kjøpe noe av hennes klær i dag.

Det sa Donald Trumps rådgiver, Kellyanne Conway, etter at kleskjeden Nordstrom sluttet å selge klær fra kolleksjonen til Ivanka Trump.

Nå, en drøy måned etter Fox News-intervjuet, selger klærne som aldri før.

Gode februar-tall

Tallene for februar viser en salgsøkning på 207 prosent, ifølge en markedsundersøkelse fra Slice Intelligence.

Bare på Amazon.com har salget økt med 332 prosent. På nettsiden til Macy's er økningen på 148 prosent, ifølge NTB.

- Siden starten av februar, har merket hatt noen av sine beste uker noensinne. Klærne våre var blant bestselgerne til flere forskjellige forskjellige butikkjeder, sier Abigail Klem om oppgangen, ifølge CNN Money.

Konflikt med Nordstrom

Samtidig skriver kanalen at verdiene til Nordstroms aksjer har gått opp med 4 prosent de siste 30 dagene.

Dette er imidlertid en moderat økning i forhold til merkevaren til Ivanka Trump, noe hennes fars advokat, Michael Cohen, også påpeker.

Since February 2017, #nordstrom stock increases 7% while @IvankaTrump clothing line increases over 300%. You decide the big winner here. — Michael Cohen (@MichaelCohen212) March 10, 2017

- Hvem er den store vinneren her, skriver Cohen om oppgangen som trolig kommer av oppstyret rundt presidentdatteren i etterkant av Kellyanne Conways uttalelser på direktesendt TV.

Kraftig kritikk

Tilbake i februar ble Conway anklaget for å reklamere for produktene til Ivanka Trump. United States Office of Government Ethics (OGE) konkluderte med at hun hadde misbrukt sin posisjon.



- Conways oppfordring til å kjøpe Ivankas klær er et brudd på reglene om misbruk av offentlig verv for noens private vinning, sa Don W. Fox, tidligere fungerende direktør for OGE, en uke før konklusjonen, ifølge LA Times.

Han fikk støtte av Laurence Tribe, professor i statsrett ved Harvard University.

- Du kan ikke tenke deg et tydeligere eksempel på brudd på forbudet om å bruke sin posisjon som en slags vandrende reklameplakat for produkter eller tjenester tilbudt fra en privatperson, uttalte Tribe, ifølge New York Times.