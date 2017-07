Gammel kjærlighet ruster aldri: Demenssyke Göte (93) og Astrid (88) har vært gift i 65 år

(Dagbladet): I 65 år har de vært gift, Göte og Astrid Axelsson. De traff hverandre like etter 2. verdenskrig, og siden har det vært de to.

Nå bor de to sammen på eldrehjemmet Aleris Vårbacka, drøye to mil utenfor Stockholm sentrum.

- Spesiell dag

På eldrehjemmet samlet de nylig alle avdelingene på huset til et fellesmåltid, med musikk og dans.

Og under samlingen ble det klart for alle som var til stede at gammel kjærlighet ikke ruster.

- Akkurat denne dagen var litt spesiell for Astrid, da hennes bror og søster var på besøk, så alle tre søsknene var der. Jeg tror hun var veldig glad helt fra starten av, og så satte vi på musikk, og jeg bød henne opp til dans, for hun er så glad i å danse, sier Liberta Mehmedi, som jobber på eldresenteret, til Expressen.

Mehmedi ledet Astrid bort til ektemannen, og da begynte de to å danse.

- Det var helt fantastisk å se. Göte begynte også å danse, selv om han sitter i rullestol. Og han ville gjerne komme seg opp. Man kunne virkelig kjenne at de var inne i et øyeblikk, for rett som det var dro Göte Astrid til seg og ga henne et kyss, sier Mehmedi, som også fanget det rørende øyeblikket med kamera.

Demenssykdom

Både Göte og Astrid er rammet av en demenssykdom som påvirker korttidshukommelsen.

Men et livslangt kjærlighetsforhold lar seg ikke knekke eller glemme som følge av sykdommen.

- De husker at de er gift, og er veldig fine sammen på avdelingen. Man ser hvor mye de bryr seg om hverandre og passer på at den andre har det bra. Kanskje spør den ene om den andre vil ha kaffe. De holder sammen. De er virkelig et bra par, sier Mehmedi.

Eldrehjemmet har lagt ut bildene fra festen på Facebook.

- Lenge leve kjærligheten, skriver de.

De trekker også fram en lov som ble innført i 2012, som gir eldre par rett til å bo sammen på eldrehjem.

- Takket være loven som gir eldre rett til å bo sammen, får Astrid og Göte fortsette å bo sammen på eldrehjemmet. Så hurra for loven også.