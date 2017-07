Gardermoen evakueres - brannalarm utløst

(Dagbladet): Oslo Lufthavn Gardermoen evakueres etter at brannalarmen har blitt utløst, melder NRK.

Avinor opplyser til Dagbladet at det er røykutvikling på et spisested og at brannalarmen er utløst i den nye delen av bygget, Pir Nord.

Både den gamle innenriksterminalen og Pir Nord er evakuert. Ingen er skadd, og flytrafikken er ikke påvirket, opplyser Avinor.

Klokken 14.46 opplyser Avinor at alarmen er avblåst.

Røykutvikling i det nye bygget

- Røykalarmen er utløst i nybygget, og vi har evakuert det nye bygget og samtidig den gamle innenriksterminalen, sier kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud hos Avinor på telefon til Dagbladet klokken 14.30.

Hun opplyser om at det er kommet røyk fra et spisested i det nye bygget, og at det foreløpig bare er de to delene av Gardermoen som blir evakuert.

Årsaken til røykutviklingen er ikke kjent enda.

Alarm avblåst

- Vi står midt oppe i hendelsen nå, og det er for tidlig å si hvordan det kommer til å forløpe seg, sier Ulverud videre, men opplyser om at de tar sikkerheten på alvor og at de derfor holder på med å evakuere nå.

14.46 er alarmen avblåst, opplyser Avinor.

- Det var ikke brann. Alarmen skyldtes bare røykutvikling på et kjøkken, og det hele foregikk uten drama, sier Ulverud.

Hun opplyser om at alle de reisende er tilbake igjen i terminalbyggene og at flytrafikken ikke er påvirket av hendelsen.

