SVEG (Dagbladet): Et massivt nødapparat ble satt i sving da nærmere 60 personer, de fleste av dem 8.-klassinger fra Västra Götaland, havnet utfor veien i buss på E45 i Härjedalen. Innsatsen omfattet flere titalls mannskaper, støttet av seks helikoptre og politihunder.

En stor andel av mannskapene deltok så seint som november i fjor i en stor samordnet norsk-svensk øvelse i Meråker i Nord-Trøndelag. Scenarioet: en stor bussulykke.

Anundsen til stede

I det oppdiktede scenarioet, der skuespillere spilte skadde, hadde to busser kollidert, med ukjent skadeomfang. Øvelsen ble ifølge Stjørdalens Blad gjennomført i forbindelse med det nye norsk-svenske felles nødnettet, og både daværende beredskapsminister Anders Anundsen og Sveriges inrikesminister Anders Ygman var til stede.

Gårsdagens redningsmannskaper, som kommer fra Härjedalen og en rekke nabokommuner, får ros for gjennomføringen av storoperasjonen. Apparatet ser ut til å ha fungert som det skulle.

- Det var heldig at vi nylig ble drillet i dette, spesielt med tanke på sambandet. Det kom til nytte nå, sier Erik Sidenvall, politiførstebetjent og patruljesjef i Härjedalen og Bergs kommun, til Dagbladet.

Tre skoleelever omkom i den tragiske ulykken noen mil sør for småbyen Sveg, der Sidenvall er stasjonert. Mesteparten av barna og de voksne pådro seg større og mindre skader, fem havnet på sykehus, og for ei jente er tilstanden livstruende.

Alle barn og voksne som var innkvartert i Svegs forsamlingshus, har nå dratt hjem, mange ble i går hentet av foreldrene. Det gir politimann Sidenvall tid til å reflektere over ulykken.

- Den har virkelig gjort et dypt inntrykk. Selv om man trener på dette, kan man aldri forberede seg. Det var så utrolig mange skadde. At flesteparten i tillegg var barn, påvirker alle desto mer, sier den erfarne politimannen, som selv har to barn.

Ingen siktet

Dagen etter ulykken er politiets etterforskning i full gang. Samtlige av dem på bussen som har vært i stand til det, er avhørt - det inkluderer den 62-årige bussjåføren.

Det var fint vær og gode kjøreforhold da ulykken skjedde i morgentimene i går. Bussjåføren har forklart at sprekker i veien brakte ham ut av kurs, og teknikere fra politiet og den svenske havarikommisjonen har i hele dag arbeidet på åstedet. Sentrale E45 er i 17-tida fremdeles stengt.

Førstebetjent Sidenvall opplyser at politiet rutinemessig etterforsker hvorvidt uaktsomhet har vært medvirkende til tragedien.

- Ingen er mistenkt eller siktet i saken, sier han - men understreker at etterforskningen er på et svært tidlig stadium, siden politiet i går hadde hendene fulle med å ta seg av overlevende og pårørende.