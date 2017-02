George W. Bush bryter Trump-tausheten. Krever Russland-svar og hyller den frie pressen

(Dagbladet): USAs tidligere president George W. Bush (70) er i disse dager aktuell med boka «Portraits of Courage» om amerikanske hjemvendte militærveteraner.

I den anledningen gjestet han i dag NBCs Today Show. Det var knyttet mest spenning til hva presidenten fra 2001 til 2009 ville si om USAs sittende president Donald Trump (70). Det er det første intervjuet med Bush etter at Trump flyttet inn i Det hvite hus.

Hans yngre bror, Jeb Bush, var Trumps motstander i primærvalgkampen og jevnlig en skyteskive for Trumps kritikk. Bush var kritisk til Trump gjennom valgkampen, og ifølge Wall Street Journal stemte heller ikke den tidligere republikanske presidenten på den republikanske kandidaten under presidentvalget i november.

- Helt uunværlige

Bush ble i intervjuet med NBC blant annet spurt om Trumps uttalte ønske om å forene landet og om presidentens gjentatte angrep på mediene. Trump har blant annet kalt mediene for «folkets fiende» og har anklaget utallige medier for å drive med «fake news».

- Trump vil forene landet. Har du sett ham gjøre eller si noe som er et forsøk på å lege sårene etter valget? spør NBCs Matt Lauer.

- For det første: Det har bare gått én måned. Han har fire år på seg. For det andre må du ta mannen på ordet når han sier vil forene landet og se om han klarer å gjøre det. Det er imidlertid vanskelig å forene landet når mediene er så splittet. Da jeg var president, betydde dere mer, fordi det var tre av dere . Nå blir all slags informasjon pumpet ut, og folk kan si ting anonymt. Det er en annerledes verden, sier Bush.

Bush blir så spurt om han noen gang så på mediene som det amerikanske folks fiende.

- Jeg regner mediene som helt uunnværlige i et demokrati. Vi trenger frie og uavhengige medier for å holde folk som meg ansvarlige. Makt kan være veldig avhengighetsskapende og den kan være etsende. Det er viktig at mediene holder de som misbruker makt ansvarlige, enten det er her eller andre steder.

- Jeg brukte for eksempel mye tid på å få en person som Vladimir Putin til å akseptere tanken om en uavhengig presse. Det er vanskelig å be andre om å ha en fri og uavhengig presse hvis vi ikke skal ha det selv, sier Bush i det som av flere tolkes som mild kritikk av Trumps presse-fiendtlighet.

Krever Putin-svar

Bush fikk også spørmål om de angivelige forbindelsene Trumps medarbeidere har hatt til Russland. Han vil ikke ta stilling til om en uavhengig spesialetterforsker bør utnevnes for å granske saken. Men han gjør det klart at gransking er nødvendig.

- Jeg mener vi alle trenger svar, sier Bush.

Bakgrunnen for granskingene som er iverksatt både av FBI og Kongressen, er kontakten som medarbeidere av Trump skal ha hatt med russiske tjenestemenn før Trump ble innsatt som president. Tidligere har amerikansk etterretning konkludert med at Russland prøvde å hjelpe Trump i valgkampen.

Innreiseforbudet

Den tidligere republikanske presidenten, som har brukt mye av tida etter presidentperioden på både kunstmaling og skriving, uttalte seg også om det kontroversielle innreiseforbudet for folk fra sju hovedsakelig muslimske land.

- Det er veldig viktig for alle å tenke på vår store styrke om at vi kan tilbe hvem vi vil eller ikke tilbe i det hele tatt. Trosfrihet er meget sentralt.

- De som dreper uskyldige, er ikke religiøse. De vil vinne fram med en ideologi, og vi har sett slike ideologier tidligere, sier han.

- Jeg er for en innvandringspolitikk som ønsker folk velkommen og er i tråd med loven, svarte han på spørsmål om han støttet Trumps innvandringspolitikk.

Flere amerikanske medier, blant annet Fox News og CNN, tolker Bush-uttalelsene om pressen, innreiseforbudet og Russland som mild kritikk av den sittende presidenten.