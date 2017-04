Gibraltar har vært britisk i 304 år. Nå setter spansk Brexit-framstøt sinnene i kok

(Dagbladet): 304 år etter at Storbritannia fikk kontrollen over Gibraltar, ser Spania sitt snitt til å feste grepet om øya.

Det skriver The Guardian og viser til Storbritannias Brexit-forhandlinger.

EUs går i praksis inn for å gi spanjolene muligheten til å ekskludere Gibraltar fra framtidige handelsavtaler mellom EU og Storbritannia, noe myndighetene på Gibraltar reagerer sterkt på.

Krever Spania-enighet

- Et nedrig forsøk fra Spania på å manipulere Europarådet til fordel for egne, og smale, interesser. Brexit er allerede komplisert nok fra før, om ikke Spania skal prøve å komplisere det ytterligere, sier regjeringsleder Fabian Picardo, ifølge The Guardian, om utkastet presentert av Europarådet fredag.

Der står det følgende:

«Ingen avtaler mellom EU og Storbritannia gjelder Gibraltar, hvis ikke det finnes en enighet mellom Spania og Storbritannia».

- Dette er avskyelig

Dersom forslaget blir stående når forhandlingene er ferdige, kan Gibraltar potensielt stå foran vanskeligere handelsvilkår enn resten av Storbritannia.

- Dette er avskyelig, og et eksempel på hvor uforsiktige den britiske regjeringen går fram under disse forhandlingene, sier en svært krass Clare Moody, Gibraltars medlem av Europaparlamentet, ifølge The Guardian.

Fra London kommer det imidlertid signaler om at de ikke godtar Spanias framstøt.

Ifølge Labour-politiker Keir Starmer har forhandlingsleder David Davis sagt at Gibraltars uavhengighet «ikke forhandles om».

Tror britene sier nei

Storbritannia-kjenner og førstelektor ved Universitetet i Agder, Jan Erik Mustad, tror ikke Storbritannia kommer til å godta stor spansk innflytelse over Gibraltar.

Dette ettersom et stort flertall av øyas befolkning ønsker å være briter.

- Når befolkningen ønsker å være konstitusjonelt tilknyttet monarkiet, vil Storbritannia forsøke å beholde kontrollen. Spania har forsøkt seg med jevne mellomrom, men Storbritannia har en tydelig politikk her, sier Mustad til Dagbladet og viser til landets lignende uenighet om Falklandsøyene.

Spår tøff Brexit

At EU nå ser ut til å ta Spanias side om Gibraltar, overrasker ikke forskeren.

Han legger vekt på at EUs rolle er å representere medlemsland, noe Storbritannia ikke lenger ønsker å være. Mustad understreker likevel at Gibraltars befolkning kommer til å ha en stemme.

Dermed ser han det som lite sannsynlig at Spania får det som de vil.

På andre punkter, kan britene få det tøft.

- Storbritannia kan godt tro at de kan diktere forhandlingene, men EU har gått tøft ut. Det er de som setter premissene, så får britene vurdere hva de kan leve med, sier Storbritannia-eksperten.

Spente nordirer

Mustad ser på den britiske finanssektoren som særlig utsatt. Den var i utgangspunktet mot å forlate EU.

Det samme gjelder flertallet i befolkningen til Skottland og Nord-Irland.

Der førstnevnte presser på for en avstemning om uavhengighet, frykter mange nordirer «en hard grense» mot naboene i sør.

- Grensa til EU vil nå gå over den irske øya, og nordirene følger godt med på forhandlingene. De er redde for at Brexit kan påvirke relasjonene til Irland på en negativ måte, og at konfliktene i Nord-Irland kan blusse opp igjen, sier Mustad.

- Har brettet opp ermene

For EU sin del, står forholdet til unionens nest største økonomi på spill.

Samtidig tror Mustad at de ønsker å sette et eksempel for andre medlemsnasjoner. Dette for å hindre et stort mangfold av avtaler og forskjellige grader av tilknytning til EU.

- Det er flere land som potensielt kan ønske å få tilpasset sin tilknytning, og det er en viktig grunn til at EU nå går hardt ut. De har brettet opp ermene, mener Jan Erik Mustad om Brexit-forhandlingene.