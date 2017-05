Gigantfylke i nord blir større enn Irland

(Dagbladet): Den nye regioninndelingen i Norge ble i store trekk kjent tidligere i år, men det var uklart hva som skulle skje med de tre nordligste fylkene i landet.

I dag falt den siste brikken på plass, da det ble det klart at de borgerlige partiene på Stortinget går inn for at Nordland får bestå som eget fylke, mens Troms og Finnmark skal gå sammen til ett.

Det nye gigantfylket i nord vil få et samlet areal på drøyt 74 000 kvadratkilometer, noe som altså er større enn Irland (ca 70 000 kvadratkilometer)

- Forslaget bærer preg av at det her har sittet en håndfull menn på bakrommet, veldig langt unna både Finnmark og Troms, og lekt seg med blyanter, raser Aps kommunalpolitiske talskvinne Helga Pedersen.

- Sentralisering

Hun påpeker at det tar 8 timer fra Vardø i øst til fylkesgrensa til Troms. Et så stort fylke er det ulogisk å tvangssammenslå, mener hun.

- Å gjøre det fylket større er svært lite klokt. Dessuten er det grunnleggende udemokratisk fordi finnmarkingene har sagt helt klart nei. Hvorfor en håndfull personer i Frp og Høyre tror de vet bedre, er ikke godt å si. Dette er sentralisering for sentraliseringens skyld, sier Pedersen.

Nye regioners areal sammenlignet med land i verden



Troms/Finnmark: 74 495 kvadratkilometer. Det er større enn for eksempel Irland, men mindre enn Serbia. Nordland: 38 456 kvadratkilometer. Litt mindre enn Sveits og litt større enn Guinea-Bissau. Trøndelag: Sammenslåtte Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag blir til sammen 41260 kvadratkilometer. Det er nesten nøyaktig på størrelse med Sveits. Sogn og Fjordane og Hordaland: 34 083 kvadratkilometer til sammen. Det er litt større enn Moldova, og litt mindre enn Taiwan. Rogaland: Det lille vestlandsfylket blir stående alene etter reformen, og har et areal på 9 378 km². Det er cirka på størrelse med Kypros. Agder: Vest-Agder og Aust-Agder sammen blir 16 433 kvadratkilometer. Det er litt større enn Øst-Timor, og mindre enn Swaziland. Telemark og Vestfold: Sammen med bittelille Vestfold får den nye Telemark/Vestfold-sammenslåingen et areal på 17.523 kvadratkilometer. Det er på størrelse med Øst-Timor, og bare litt mer enn de sammenslåtte Agder-fylkene. Viken: Den nye regionen bestående av Akershus, Østfold og Buskerud får et samlet areal på 24 010 kvadratkilometer, noe som er litt mindre enn Makedonia og litt større enn Djibouti. Innlandet: Hedmark og Oppland får til sammen et areal på 52 589 kvadratkilometer. Det er litt større enn Bosnia-Hercegovina og litt mindre enn Kroatia. Oslo: Oslo får forbli som før, med et areal på 454 kvadratkilometer. Det tilsvarer ganske nøyaktig Seychellene. Kilde: CIA World Factbook / Wikipedia

Ap har varslet at de ikke vil gjennomføre tvangssammenslåingene hvis de kommer i regjering til høsten.

Ergo vil de heller ikke støtte reformforslaget når det kommer til behandling i stortinget til sommeren.

Vil stemme mot

- Vi kommer til å stemme mot dette, og kommer vi i regjering kommer ikke det til å bli gjennomført. Det gjelder også de andre tvangssammenslåingene, sier Pedersen.

Hun kritiserer det nye fylkeskartet for å virke helt vilkårlig. For eksempel får Høyre-styrte Rogaland være alene.

Det lages også en hovedstadsregion uten hovedstaden - som også får klare seg alene.

- Det er ingen rød tråd i måten de har laget kartet på, og man kaller det reform, mens man netto fjerner oppgaver fra det regionale folkevalgte nivå, sier hun.

Leder Helge Andre Njåstad (Frp) i kommunalkomiteen på Stortinget tar ikke til seg kritikken.

- Bra for Nord-Norge

Han avviser at regioninndelingen er tilfeldig.

- Vi mener vi har god peiling på det vi driver med, og løsningen i Nord-Norge har vi kommet fram til i tett dialog med våre stortingsrepresentanter i Nord-Norge, så det er ikke sånn at vi sitter og tar helt tilfeldige valg. Dette mener vi er bra for Nord-Norge, sier Njåstad.

- Finnmark og Troms sammen blir på størrelse med Irland?

- Finnmark har en veldig sentrert bebyggelse i punkt-sentre, så selv om det er store avstander er det fullt mulig å drive en fylkeskommunal tjeneste som denne, sier han.

Njåstad er kritisk til at Ap konkurrerer med Sp om å reversere mest mulig.

- Det er interessant at Ap, når de applauderer for dette i Troms og Hordaland, skal reversere det. Det tror jeg mange Ap-folk er i mot lokalt. Det er Helgas søknad om å bli reverseringsminister, dette, sier han.

Senere innstilling

Selve innstillingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen om regionreformen ventes først å komme neste måned, med planlagt stortingsbehandling 8. juni.

Regionkartet skal de imidlertid ha blitt enige om nå.

- Siden dette vil bli omtalt i kommuneproposisjonen 11. mai, valgte vi å gå ut med denne enigheten nå, sier Njåstad til NTB.

Det var nettstedet High North News som først omtalte avtalen onsdag.