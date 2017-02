Gjermund Cappelen vitnet mot sin egen hasjliga. Nekter for at nestkommanderende (64) er «China»

(Dagbladet): I dag vitner Gjermund Cappelen (50) i ankesaken i Borgarting lagmannsrett mot fem menn som skal ha tilhørt Cappelens hasjliga. De fem mennene ble dømt i Asker og Bærum tingrett i fjor.

De fem tiltalte mennene mener seg dømt for mer hasj enn de har hatt befatning med. Også Gjermund Cappelen ble dømt i saken i Asker og Bærum, men straffeutmålingen for lederen av hasjligaen vil bli gjort i Oslo tingrett, der Cappelen nå sitter tiltalt for innførsler sammen med den tidligere politilederen Eirik Jensen.

De fem tiltalte «Legg»/«Rørleggeren»: Rørlegger (52) fra Oslo, dømt til 13 års fengsel og etter mafiaparagrafen i Asker og Bærum tingrett. «China»/«Brusselgeren»: 64-åring fra Rykkinn, dømt til 16 års fengsel og etter mafiaparagrafen i Asker og Bærum tingrett. «Nord»: 63-åring fra Rykkinn, dømt til 15 års fengsel og etter mafiaparagrafen i Asker og Bærum tingrett. «Øst»: 46-åring fra Groruddalen i Oslo dømt til fem og et halvt års fengsel Asker og Bærum tingrett. «Cruise»: Toyota Land Cruiser-eier (49) dømt til ni års fengsel i Asker og Bærum tingrett.

Cappelen selv har erkjent straffskyld for oppbevaring og innførsler, mens de fem mennene bare er tiltalt for oppbevaring av hasjen. I Jensen-saken i tingretten har Cappelen vært noe motvillig til å forklare seg om medlemmene i den antatte hasjligaen - blant annet begrunnet med at han ikke ønsker at de skal få strengere straffer.

Viktig vitne

Cappelen er et av aktoratets viktigste vitner, og statsadvokat Hulda Olsen Karlsdottir spurte i dag ut hasjbaronen om hva slags roller resten av nettverket hadde.

I lagmannsretten fulgte de fire tiltalte som var til stede nøye med på Cappelen. «Legg» (52) er dimittert fra retten på grunn av angivelige helseplager.

- Hvor mange hjelpere hadde du fra slutten av 2011 til slutten av 2013? spør Olsen Karlsdottir.

- Det har vært forskjellig. Noen ganger har det vært en som har tatt imot, noen ganger to, svarer Cappelen.

Cappelen blir spurt ut om sitt personlige forhold til mennene som jobbet for ham i hasjligaen. «Legg» er barndomsvenn. «Brusselgeren» kjente han godt, mens Cappelen møtte «Nord» i 60-årslaget til «Brusselgeren» og i bryllupet til sønnen hans.

- Han har vært med litt rundt, holdt på businessen min og vært med meg på tur. Han har prøverøyka når jeg skal bestille hasj og gjort småting i Amsterdam og Spania. Han hjalp meg med en del praktiske ting, sier Cappelen om «Brusselgeren».

Uenig om kallenavn

I Cappelens hasjregnskap framkommer navnet «China». Politiet har lenge vært overbevist om at «China» er kodenavn for den 64 år gamle brusselgeren politiet mener er Cappelens nærmeste medarbeider. Han var også den som fikk strengest straff i oppbevaringssaken.

Cappelen har redegjort for en rekke kallenavn i hasjligaen, men han nektet i retten i dag for at brusselgeren faktisk er «China» - slik han også har gjort i tingretten.

- China er ikke N.N. («Brusselgeren»). Mange har stilt spørsmålstegn ved det, men det er han faktisk ikke. «China» er en person med kinesisk utseende, det er derfor jeg kaller ham «China» sier Cappelen i retten i dag.

«Brusselgeren» har imidlertid vært mye i Kina, og har i en periode importert og solgt varer derfra.

- Jeg har sagt veldig mye om han her i dag. Hadde han vært «China», hadde jeg sagt det også, sier Cappelen i retten.

Han forklarte seg imidlertid om andre kallenavn som som tidligere er blitt gjort kjent i retten.

Påtalemyndigheten mener «Brusselgeren» har hatt en svært sentral rolle i Cappelens hasjdrift. Han har levert til flere av Cappelens hasjkjøpere og var kontaktperson for hasjlageret. Cappelen forklarte også at han ble introdusert for tiltalte «Nord» av «Brusselgeren» og en avdød mann som hadde et hasjlager.

Også i Jensen-saken i Oslo tingrett, har det vært mange spørsmål om 64-åringen. Han kunne flere ganger i uka kjøre hjem til Cappelen der de to møttes i bilen og snakket om hasjforretningen.

Statsadvokat Hulda Olsen Karlsdottir understreket i retten i dag at det var viktig å etablere hva slags roller alle i hasjligaen hadde, og om de hadde befatning med de 1,4 tonn hasj Cappelen har erkjent straffskyld for mellom 2011 og 2014.