- Gjerningsmannen er født i Storbritannia

(Dagbladet): Storbritannias statsminister, Theresa May, talte i dag til Underhuset, en av de to kamrene i Det britiske parlamentet.

- Mannen var født i Storbritannia. For noen år siden ble han etterforsket av MI5 etter at det hadde oppstått bekymring knyttet til voldelig ekstremisme, sa hun.

Hun omtaler han imidlertid som en ikke-sentral figur, og at han ikke var under etterforskningen i tida før angrepet.

May opplyste at Storbritannias trusselnivå ikke heves fra «alvorlig».



- Vi har ingen grunn til å tro at flere angrep er umiddelbart forestående.

Av de skadde er det tolv briter, tre franskamenn, to rumenere, fire sørkoreanere, én tysker, én kineser, én ire og to grekere. Tre andre politibetjenter ble skadd på Westminister-brua, for to av dem er tilstanden kritisk.

- Vi er ikke redde

Politiet har foretatt åtte arrestasjoner etter angrepet, både i London og i Birmingham. Ifølge The Guardian skal bilen som ble brukt i angrepet være leid i Birmingham.

Statsminister Theresa May understreket at britene ikke vil la seg skremme da hun talte til det britiske Underhuset dagen etter terrorangrepet.

- Vi er ikke redde, sa May. Videre sa hun at myndighetene ikke har endret trusselvurderingen i landet etter onsdagens angrep der fire personer, deriblant gjerningsmannen, ble drept.

- Vi har ingen grunn til å tro at flere angrep er umiddelbart forestående, sa hun.

May kondolerte også overlevende og pårørende og takket spesielt politiet for innsatsen de gjorde.

Politimesteren var vitne

Craig Mackey, fungerende politimester i London, var vitne til at politimannen Keith Palmer (48) ble knivstukket i går ettermiddag på parlamentsområdet i London.

I går kveld var politimesteren i vitneavhør. Like utenfor hovedkvarteret til New Scotland Yard i London, ga Mackey i formiddag en oppdatering.

- Etterforskningen fortsetter med full styrke. Politiet vil være svært synlige med mange på vakt framover, sa han ifølge BBC.

- Politiet øver på alle mulige scenarioer, men ingenting kunne forberede dem på virkeligheten av gårsdagens angrep og tapet av en av sine egne, sier han.

- Tragisk

Minst fire personer, inkludert gjerningsmannen, er drept etter gårsdagens terrorangrep i London. Først meide en bil ned fotgjengere på Westminster-brua. Deretter krasjet den angivelige gjerningsmannen, som politiet mener handlet alene i selve angrepet, inn i gjerdet utenfor Parlamentet.

Angrepsmannen gikk deretter ut av bilen og angrep en politimann ved parlamentet med en kniv. Gjerningsmannen ble deretter skutt og drept.

- Jeg var personlig vitne til deler av gårsdagens hendelser, inkludert det tragiske angrepet på PC Palmer (politibetjenten Keith Palmer), derfor var jeg pliktig til å sikre mine bevis og uttale meg til etterforskningen i går kveld, noe jeg gjorde før jeg igjen gikk tilbake for å lede vår respons til dette angrepet, sier Mackey, som av The Independent omtales som en av Storbritannias mest erfarne politimenn.

Mackey oppfordrer Londons befolkning til å kontakte politiet dersom de er redde eller bekymret. Stemmen hans sprekker når han sier at responsen til angrepet er stor og omfatter hele London og alle deler av myndighetsapparatet. Ifølge The Guardian vil møte i krisekomiteen «COBRA» i dag.

- Fulgte terrorinstruksjoner

Gjerningsmannen i London fulgte terrorinstruksjonene til punkt og prikke da han meide ned folk med bil og knivstakk en politimann, påpeker terrorforsker.

- Både IS og al-Qaida har laget konkrete oppskrifter og direktiver for hvordan du skal slå til mot fienden med enkle og tilgjengelige midler. Alle har tilgang på en bil. De fleste har kniver på kjøkkenet. Vanskene med å få tak i skytevåpen og ingredienser til sprengmidler fremmer også denne metoden, sier den svenske terroreksperten Martin Ranstorp til NTB.

Angrepet i seg selv var dødfødt. Det var ingen sjanse for å ta seg inn i det britiske parlamentet med to kniver. Men symbolverdien er ifølge Ranstorp stor i angrepet som kombinerte de to metodene som direktivene oppfordrer til – kjøre inn i folkemengder med bil og drepe ofre med enkle, tilgjengelige midler.

- Hvis disse lavteknologiske våpnene rettes mot den riktige målskiven, kan det få en enorm effekt. Strategien er utviklet av jihadistiske teoretikere som vil slå til på flere fronter samtidig. De rår over en velorganisert protostat i Midtøsten, er ekstremt strukturert og har stor teknisk kunnskap om og tilgang til eksplosiver. I Europa har de individer som vil engasjere seg i konflikten, og som oppfordres til å gjøre det, sier Ranstorp som er forskningsdirektør ved Senter for studier av asymmetriske trusler ved Den svenske forsvarshøgskolen.