- Gjør ekstra sterkt inntrykk på en dag som denne

WASHINGTON D.C. (Dagbladet): Utenriksminister Børge Brende var på et møte med 67 utenriksministere i koalisjonen mot Den islamske staten (IS) i den amerikanske hovedstaden da nyheten kom om angrepet i London kom. Det preget hele møtet.

- Det er helt forferdelig at dette skjer utenfor parlamentet i London hvor kjernen i demokratiet i Storbritannia er. Det har berørt mange her i dag. Det gjør et ekstra sterkt inntrykk at den typen angrep skjer på en dag som denne hvor vi er samlet 68 utenriksministere her i Washington D.C. for å se på hvor vi står i kampen mot IS, sier Brende til Dagbladet og understreker samtidig:

-Nå er det ikke klarhet i årsaksforholdene ennå, men angrepet gjør et sterkt inntrykk, sier Brende.

- Hva gjør norske myndigheter?

- Dette følges tett av norske myndigheter, av PST og etterretningen. Vi i Utenriksdepartementet har sagt at hvis folk er i London, bør de si ifra til dem der hjemme om at de er i god behold. Vi har ikke indikasjoner på at nordmenn er blitt rammet, sier Brende.

Kondolerte

Dagbladet treffer utenriksministeren like etter at han hadde et kort møte med den britiske utenriksministeren, Boris Johnson.

- Jeg kommer akkurat fra et møte med den britisk utenriksministeren, Boris Johnson. Der overbrakte jeg mine kondolanser for det som er skjedd. Han har vært i kontakt med London for å få en oppdatering på situasjonen, sier Brende.

USAs utenriksminister, Rex Tillerson, startet lunsjen under IS-konferansen med stillhet og tanker til Storbritannia.

- Her har vi et møte i anti-IS-koalisjonen. Så starter dagen med dette angrepet. Det setter veldig preg på dagen her. Boris Johnson er veldig preget av situasjonen. Han ble veldig rørt av alle kondolansene, sier Brende.