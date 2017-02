Gladnyhet for alle med en forkjærlighet for «Snake II». Nå er legenden tilbake

(Dagbladet): Nettstedet Venture Beat meldte tidligere denne måneden at det finske selskapet HDM Global, som tidligere i år kjøpte rettighetene til Nokia-merkevaren, planla å gi ut en hyllest-versjon av Nokia 3310.

I dag var det klart for avdukingen som mange har vært spente på. Telefonen med sjarm er tilbake i en oppgradert utgave.

HDM Global startet pressekonferansen ved å spille av den klassiske Nokia-ringetonen, før de presenterte telefonene de skulle lansere. Etter å ha presentert flere nye modeller, kom selskapet endelig til det mange hadde ventet på - relanseringen av Nokia 3310. Det hele foregikk i ren Apple-stil.

Vil ha «Snake»

Ifølge Engadget vil den nye versjonen av Nokia 3310 koste rundt 50 dollar (400 kroner), og vil komme med det legendariske spillet Snake, Nokia-ringetone, Bluetooth, hodetelefoninngang, micro-USB-ladeinngang og muligheter for microSD-lagring. Telefonen vil støtte 2,5G internett, og kan ta enkle bilder med kameraet som er på 2 megapiksler. Telefonen skal ha en 2,4 tommer stor skjerm.

Telefonen kan man kjøpe fra og med 2. kvartal, skriver The Verge.

Få mobiltelefoner, om noen, har oppnådd samme kultstatus som originalen som ble produsert av den tidligere finske giganten Nokia rundt årtusenskiftet.

Jubelen står derfor trolig i taket hos alle som drømmer seg tilbake til tider med polyringetoner og 84-bits skjermer, når de får høre at en gammel Nokia-legende nå kan gjøre comeback.

Kult-telefon

Men etter at den finske mobilgiganten ble tatt på senga av den eksplosive utviklingen i mobilteknologi forrige tiår, forsvant også merkevaren fra norske hjem. Men nå er comebacket en realitet.

Med utskiftbare deksler og tekstmeldinger på inntil imponerende 459 tegn, som var nesten tre ganger mer enn datidens standard, ble telefonen en umiddelbar hit da den dukket opp i butikkhyllene for over 16 år siden.

Men det var først og fremst mobilens utrolige holdbarhet som har sørget for å gi den kultstatus. Med moderat bruk kunne mobilen klare seg inntil én uke før den måtte lades. I motsetning til dagens smarttelefoner fikk 3310 også et rykte på seg for å være praktisk talt «uknuselig».