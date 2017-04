Glisende Kim viste fram ubåtrakett og interkontinentalt missil under gigantisk militærparade

(Dagbladet): Grytidlig i dag ble 105-årsdagen til Nord-Koreas første leder og grunnlegger Kim Il-sung markert med en stor militærparade i landets hovedstad Pyongyang.

Fødselsdagen til Kim Il-sung, som døde i 1994, er 15. april, og på Kim Il-sung-plassen i hjertet av Pyongyang var det som trolig var hundretusener av mennesker og soldater samlet.

Under paraden ble det holdt politiske taler, før diktaturets soldater marsjerte svært taktfast til diktator Kim Jong-uns (33) store glede.

Smilte og lo

Den unge diktatoren fulgte paraden fra balkongen, og smilte og lo gjentatte ganger under det gigantiske arrangementet. Enkelte ganger tok også diktatoren fram kikkerten for å få med seg hva som foregikk nede på bakken.

Etter marsjeringen og talene, var det tid for den store finalen. Nemlig der regimet viser fram våpen og militært utstyr.

Ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap viste regimet fram raketter som kan skytes fra ubåter. Det er første gang det lukkede landet viser fram ubåtmissiler, som skal være under utvikling, på et offentlig arrangement, skriver byrået.

De ble vist på planet av lastebiler mens de ventet på å kjøre fram i paraden foran diktator Kim Jong-un. Deretter ble de vist fram i paraden.

En annen mellomdistansemissil, kalt Pukguksong-2, ble også vist fram under paraden. Det var en slik rakett Nord-Korea testskjøt i februar i år. Missilet skal ha vært rettet mot Det japanske hav. Den fløy omkring 500 kilometer før den landet i havet mellom Nord-Korea og Japan.

Interkontinentalt missil

Yonhap melder også at Nord-Korea viste fram en ny såkalt ICBM, et interkontinentalt ballistisk missil. Slike missiler har minimum en rekkevidde på 5500 kilometer.

Ifølge nyhetsbyrået AP har missilene navnet KN-08 og KN-14. Militæranalytikere sier ifølge byrået at missilene en dag kan ha rekkevidden til å treffe det kontinentale USA, selv om Nord-Korea ennå ikke har testet dem.

Generalsekretæren i Nord-Koreas kommunistparti, Choe Ryong-hae, sa i en tale før paraden at Nord-Korea er klar til å reagere på alle slags angrep fra USA.

- Dagens parade gir oss muligheten til å demonstrere vår mektige militære evne, lød det over høyttalere i byen, mens hundrevis av soldater marsjerte ledsaget av militærorkester.

15. april er kjent som «Solas dag» i Den demokratiske folkerepublikken Korea, som det kommunistiske Nord-Korea kaller seg.

Frykter prøvesprenging

Paraden skjer samtidig som mange frykter at landet skal gjennomføre en ny atomprøvesprening. Det internasjonale samfunnet er svært bekymret for landets atomprogram, og amerikanske eksperter ha blant annet sagt at Nord-Korea kan ha våpen med mulighet for å nå det amerikanske fastlandet innen få år.

Overvåkingsgruppa 38 North meldte denne uka at landet er klare til å gjennomføre en ny atomprøvesprengning.

Overvåkingsgruppa skriver i en rapport at testområdet Pungye-ri er forberedt og klart. Rapporten nå bygger på satellittbilder som viser pågående aktivitet ved en tunnel, ny aktivitet i hovedadministrasjonsområdet og noen ansatte rundt kommandosenteret, skriver NTB.

Rundt 200 utenlandske journalister er samlet i hovedstaden Pyongyang i forbindelse med markeringen.

Både sørkoreanske myndigheter og uavhengige eksperter har varslet at Nord-Korea kan komme til å gjennomføre «strategiske provokasjoner» i løpet av kort tid.

USA i beredskap

I helga beordret USA flere krigsskip, som inkluderer hangarskipet Carl Vinson og marinefartøy utstyrt med krysserraketter, om å sette kursen mot havområdene utenfor Nord-Korea.

I natt meldte NBC News at amerikanske myndigheter er forberedt, og kan gjennomføre et rakettangrep mot Nord-Korea, dersom de er overbevist om at Nord-Korea vil gjennomføre nok en prøvesprenging av atomvåpen.

Det amerikanske forsvarsdepartementet har ikke ønsket å kommentere opplysningene kanalen har fått fra høytstående anonyme etterretnings- og sikkerhetskilder.

Likevel har det ført til et brutalt svar fra nordkoreanske myndigheter.

- Situasjonen på Korea-halvøya er nå i en ond sirkel, sier Hang Son Ryol i et ekslusivt intervju med nyhetsbyrået Associated Press i hovedstaden Pyongyang.

- Nord-Korea vil gjennommføre atomprøvespreninger når vi har lyst, sier han videre.

Han gikk også rett i strupen på USAs president Donald Trump, som de siste dagene har sendt flere Twitter-meldinger i retning landet.

- Nord-Korea er ute etter trøbbel. Hvis Kina vil hjelpe, er det flott. Hvis ikke, vil vi løse problemet uten dem, skrev Trump.