Gransket overgrep i Kongo. Nå er den svenske FN-arbeideren funnet død

(Dagbladet/NTB): Aftonbladet skriver at kvinnen er 36 år gamle Zaida Catalán.

Hun og to kolleger, den amerikansk FN-arbeideren Michael Sharp og en tolk, ble funnet nedgravd i Kasai-provinsen, ifølge kongolesiske myndigheter.

Dette etter at de tre ble bortført den 13. mars. Hennes pårørende er varslet om funnet, ifølge svensk UD.

- Det er med sorg og forskrekkelse jeg har mottatt beskjeden om at Zaida Catalán mistet livet i Kongo, sier statsminister Stefan Löfven i en uttalelse.

Undersøkte overgrepsanklager

FN-ekspertene undersøkte anklager om omfattende menneskerettighetsbrudd begått av den kongolesiske hæren og militsgrupper.

Kongolesiske myndigheter har tidligere sagt at de to ble bortført av ukjente opprørere. Det er første gang noensinne at FN-eksperter har forsvunnet i Kongo, ifølge Human Rights Watch.

Kasai-området omtales av Aftonbladet som et av de farligste i landet. Dette grunnet konflikten mellom militsen Kamwina Msapu og regjeringsstyrker.

Begge grupperinger har, ifølge FN, gjort seg skyldige i grove brudd på menneskerettighetene.



Brutale overgrep

Totalt har rundt 400 mennesker blitt drept i området den siste tiden. I februar ble en video av regjeringssoldater som skjøt og drepte fjorten mennesker lekket.

Ofrene var, ifølge Aftonbladet, kvinner og barn, og Zaida Catalán skal ha vært med på å utrede hendelsen.

Ifølge FN er dødsårsaken til Catalán ennå ikke blitt fastslått. Heller ikke svensk UD ønsker å kommentere omstendighetene rundt hennes død.

- Det viktige nå er at hendelsen utredes, og at de ansvarlige må svare for seg, sier Katarina Byrenius Roslund, talsperson for svensk UD, til Aftonbladet.

- Ville skape fred

Også António Guterres, FNs generalsekretær, har uttalt seg i forbindelse med hennes død.

- Michael (Sharp) og Zaida mistet livene sine da de forsøkte å forstå årsakene til konflikten og urolighetene i Kongo-Kinshasa, skriver Guterres i en pressemelding.

- De ville skape fred, legger Guterres til, før han understreker at FN vil hedre de minnet deres ved å fortsette innsatsen i området.