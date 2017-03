Gråt av glede da kinoskytteren ble nektet immunitet. Nå vil politikerne flytte bevisbyrden

(Dagbladet): I 2014 startet en krangel mellom den pensjonerte politimannen Curtis Reeves og Chad Oulson.

De to var inne på en kino i Tampa Bay, da Oulson nektet å slå av telefonen. Reeves forlot kinosalen, kom tilbake og konfronterte 43-åringen.

- Det var noen som kastet popcorn. Jeg vet ikke hvem som gjorde det. Og bang, han var skutt, sa øyenvitne Charles Cummings den gang til CBS News.

Skjøt og drepte

Overvåkningsbildene fra salen viser at Oulson først kastet en popcornbøtte på Reeves. Ifølge Tampa Bay Tribune besvarte den da 71 år gamle mannen handlingen med å skyte både Oulson og hans kjæreste.

Bare Nicole Oulson overlevde.

- Det var definitivt gledestårer der. Samtidig vet hun at dette bare er en liten del av prosessen, sier T.J. Grimaldi, advokat for Oulson, om forrige ukes rettsavgjørelse.

Nytt forslag

Den slo fast at Reeves ikke har rett til å benytte seg av Floridas såkalte «Stand your ground»-loven, ifølge Tampa Bay Tribune.

Det innebærer at rettsaken mot Curtis Reeves kan fortsette. Utfallet ville kanskje vært annerledes om et nytt lovforslag i Florida.

Slik det er nå, må tiltalte selv bevise at de hadde rett til å forsvare seg selv. Dette for eksempel i tilfeller som kinoskytingen i 2014.

Nå skal politikerne i Florida vurdere om bevisbyrden skal flyttes.

- Hvis en aktor ikke har beviser for å tilbakevise immunitet, så har aktoren heller ikke nok beviser til å vinne en rettsak, sa Joe Negron, leder for senatet i Florida, ifølge Miami Herald.

Reagerer på forslaget

Republikanerens parti utgjorde nesten alle av de 23 stemmene for forslaget. Av de 15 som stemte i mot, var 14 demokrater.

- Jeg har fått en rekke bekymringsmeldinger om forslaget, sa Anitere Flores, den eneste republikaneren som stemte mot forslaget, ifølge Miami Herald.

Hun trekker særlig fram de potensielle kostnadene som kan følge med lovendringen.

Borgerrettighetsorganisasjonen National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) omtaler forslaget som «en unødvendig forsterkning av en lov som allerede beskytter mordere».

Den mulige lovendringen skal nå diskuteres ved representantens hus i Florida. Der har republikaneren en majoritet på 79 mot 41 representanter.