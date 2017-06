Grenfell Tower-familier får flytte inn i leiligheter i luksuskompleks

(Dagbladet): 79 mennesker har så langt mistet livet som følge av den voldsomme brannen i Grenfell Tower i London i forrige uke.

600 personer bodde i de 120 leilighetene i den 24 etasjers høye blokka, og dermed står mange hundre nå uten tak over hodet.

Luksuriøst kompleks

Men nå vil mange av dem kunne flytte inn luksuriøse omgivelser, skriver The Guardian.

68 leiligheter i et luksuriøst leilighetskompleks blir nemlig gjort klart til familier som mistet hjemmet sitt i brann.

Leilighetene, som har en startpris på drøye 17 millioner kroner, ligger drøye to km fra Grenfell Tower, men i en mer velstående del av bydelen Kensington og Chelsea.

De dyreste leilighetene i komplekset er priset til opp mot 100 millioner kroner, men det er de «billigere» delene av komplekset som nå blir gjort tilgjengelig for familiene fra Grenfell Tower.

- Vil finne hjem til alle

Komplekset rommer også svømmebasseng, badstu og spa og en privat kino, men det er uvisst om Grenfell Towers-beboerne får tilgang til disse godene.

- Vi må starte med å finne et hjem til alle. Et sted som er trygt og kan gi dem støtte, et sted der de er nær vennene sine og stedene de kjenner, sånn at de kan starte jobben med å bygge opp livene sine igjen. Vi vil jobbe dag og natt for å få disse hjemmene klare, sier Tony Pidgley, styreformann for Berkley Groups, som har stått ansvarlig for byggingen av de luksuriøse leilighetene.

- Vi er sjokkert og veldig lei oss over brannen i Grenfell Tower og er selvsagt svært lettet over at vi på vårt beskjedne vis kan hjelpe ved å finne hjem av høy kvalitet innenfor bydelen til noen av familiene som har blitt rammet, sier Alex Jeffrey, administrerende direktør for M&G Real Estate, som tar hånd om eiendomsinvesteringene til en av investorene.

Leilighetene har blitt kjøpt opp av de lokale myndighetene, og vil bli brukt som kommunale boliger.

Satt av penger

Det har blitt satt av penger til å framskynde ferdigstillelsen av leilighetene, og de skal stå innflyttingsklare i løpet av juli og august.

De lokale myndighetene har forpliktet seg til å finne passende hjem til de rammede innen tre uker.

- Innbyggerne i Grenfell Tower har vært gjennom noen av de mest fryktelige og traumatiske opplevelsen man kan se for seg og det er vår plikt å støtte dem, sier kommunalminister Sajid Javid.

Kritikk

I kjølvannet av brannen har det også rast debatt om hvilken stand Grenfell Tower faktisk var i.

Tidligere denne uka kom det fram at kledningen som ble brukt i blokka kan ha vært forbudt i hendhold til britiske byggforskrifter.

Eksperter mener nemlig at kledningen bidro til at brannen spredte seg raskt på utsiden av bygningen.

I tillegg skal en beboerorganisasjon ha varslet gjentatte ganger om feilkoblinger og brannfare, blant annet på en blogg der de beskrev et branntilløp tilbake i 2013.

Så sent som i fjor ble blokka renovert for 100 millioner kroner.

- Alle våre advarsler falt for døve ører, og vi forutså katastrofen som om den var uunngåelig. Det var bare et spørsmål om tid, skrev bloggens forfatter kor tid etter brannen.

Brannen etterforskes nå av Scotland Yard.