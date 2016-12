Grøss fra havet: Se hva som skylte i land på Senja

(Dagbladet): Det var onsdag at den døde hvalen på stranda i Ersfjord på Senja ble oppdaget.

Siden er spermasetthvalen foreviget av flere fotografer i området, og bildene har nådd sin vei til aviser som Troms Folkeblad, Nordlys og iTromsø.

En av de første fotografene på stedet var Eva Pispirigou, som jobber som hvalguide og sesongarbeider på fasjonable Hamn i Senja.

- Den var ikke gammel, kanskje et ungdyr, for den var ikke så stor. Vanligvis kan spermhvaler bli rundt 20 meter, men denne var bare tolv, forklarer hun til Dagbladet.

Størst

Spermhvalen er den største av alle tannhvaler, og er lett gjenkjennelig på grunn av tennene og det karakteristiske litt firkanta hodet som utgjør omtrent en tredjedel av kroppen dens.

Den har en fryktinngytende tanngard som ifølge Havforskningsinstituttet brukes til å spise blekksprut og fisk på middels dyp, men regnes som ufarlig for mennesker.

Den store hvalarten fra Moby Dick er blant annet unik fordi ingen andre pattedyr på jorda som kan dykke like lenge som spermhvalen uten tilførsel av ny oksygen.

Den kan ifølge havforskerne dykke ned til rundt 1000 meters dyp, og holde pusten i en time.



- Den har en veldig karakteristisk hode. Det er sånn du kan se at det er en spermhval, sier Dag Strømholt, som fotograferte spermhvalen i dagslys torsdag.

Det er ikke første gang hval skyller i land i området, men det er heller ingen dagligdags hendelse.

- Det skjer ikke jevnlig, men år om annet skylder de i land. Hannene blant spermasetthvalen kommer og beiter på sokkelen utenfor Andenes, omtrent fem kilometer i luftlinje herfra. Han har nok lidd en naturlig død, og kan da flyte i land nær sagt hvor som helst, sier Strømholt.

Mannsdominert

Det bekrefter hvalekspert Tore Haug fra Havforskningsinstituttet.



Det skjer rett som det er at instituttets forskere varsles om hval som har strandet i områdene mellom Lofotodden og Tromsø.

- Det er et område hvor det samles mye gammel spermhval som dør og reker i land. Ofte skjer det på steder hvor det ikke finnes folk, men noen ganger blir de også funnet, sier forskeren.

I norske farvann finnes det i utgangspunktet bare mannlige spermhvaler - og de fleste er enten veldig unge hanner eller veldig gamle hanner.

Fellestrekket er at verken de unge eller de gamle hannene er attraktive nok hos damene - noe som gjør at de trekker nordover for å beite, mens damer og de yngste hvalene holder til lenger sør.



Kan ha blitt truffet av skip

De gamle hvalene kan dø av alderdom eller sykdom, men Haug synes det er vanskelig å spekulere på hva som kan ha tatt livet av den yngre hvalen som nå har dukket opp i Ersfjord.

- Den kan ha vært utsatt for skipskollisjon, de holder jo ofte til i skipsleier, men ellers er det vanskelig for meg å si, sier Haug.

I noen tilfeller ender døde hvaler med å bli et forurensningsproblem som kommunen har ansvar for å fjerne.

De må imidlertid ofte ha hjelp fra Kystvakta til å fjerne de største kadaverene.

Tli Nordlys sier Wenche Pedersen i Berg kommune at de allerede onsdag varslet Kystvakta på Sortland om dyret, som nå skal ha begynt å lukte dårlig.