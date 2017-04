Grusomme rapporter om konsentrasjonsleir for homofile i Tsjetsjenia

(Dagbladet): Forrige onsdag omtalte Dagbladet hvordan tsjetsjenske myndigheter har forfulgt delrepublikkens homofile. Over hundre menn skal være arrestert, mens tre er drept, ifølge russiske Novaja Gazeta.

Nå hevder Natalja Poplevskaja i Russisk LHBT-nettverk at mennene blir holdt i en fangeleir nær byen Argun - få kilometer unna Tsjetsjenias hovedstad Groznyj. Der skjer det grove overgrep, ifølge organisasjonen.

- De tortureres med elektrosjokk, og blir slått med vannslanger. Alle de arresterte er homofile, eller folk som har blitt oppfattet som det, sier Poplevskaja, ifølge BBC.

30 personer på samme rom

Til kanalen oppgir hun også at over 30 personer holdes på samme rom. Dette samtidig som Russisk LHBT-nettverk forsøker å evakuere andre utsatte.

Myndighetene i Tsjetsjenia benekter på sin side for overgrepene.

- Homofile eksisterer ikke i vår republikk. Hvordan kan vi forfølge noen som ikke eksisterer? spør Alvi Karimov, talsmann for den tsjetsjenske presidenten Ramzan Kadyrov, ifølge BBC.

Kadyrov er kjent som en autoritær skikkelse. Han er også tidligere blitt sitert på at «prostitusjon, dop og homofile er gift for dagens samfunn».

- Russlands mest brutale form

Aage Borchgrevink, seniorrådgiver ved Den Norske Helsingforskomité og forfatter av boka «Den usynlige krigen», ser på Novaja Gazeta som en troverdig kilde.

Han synes at nyhetene er triste.

- Hvis en skal se Russland i sin mest brutale form, og Putins sanne ansikt, så kan en reise til Tsjetsjenia, sier Borchgrevink til Dagbladet.

Borchgrevink beskriver Kadyrov som en føydalherre som knuser og kuer all form for motstand i regionen.

I tillegg skal presidenten også tidligere personlig ha torturert fanger.

- Vi har mange vitnemål om dette. Han er en brutal sadist, sier Borchgrevink.

Verre enn tidligere

Da Dagbladet spør Borchgrevink om presidentens motivasjon for å forfølge homofile, sier seniorrådgiveren følgende:

- Det passer med regimets ideologi. Fordi Kadyrovs far i sin tid ble håndplukket av russerne, har regimet et behov for legitimitet. Det forsøker Kadyrov å få ved å framstå som en forsvarer av tradisjonelle tsjetsjenske verdier, sier han.

Seniorrådgiveren som tror det er verre for homofile i Tsjetsjenia nå enn tidligere. Dette samtidig som det blåser en konservativ vind over regionen.

- Det er en republikk med veldig klare definisjoner på kjønn, men jeg tror det var mer rom for homofile før enn nå, mener Aage Borchgrevink.

- Svært alvorlig

Ingvild Endestad, leder for FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, har tidligere omtalt situasjonen i Tsjetsjenia som svært alvorlig.

- Vi har fått bekreftet opplysningene av våre kontakter i området, sa hun i forrige uke om rapportene om at homofile blir forfulgt.

Hun sa også at FRI ønsker å legge press på norske myndigheter. Dette for at tsjetsjenske homofile skal få asyl.

Da Dagbladet snakket med henne i forrige uke, sa Endestad at hun hadde fått opplysningene om forfølgelsene bekreftet av lokale kontakter.

- Vi samarbeider med andre menneskerettighetsorganisasjoner for å få LHBT-personer ut og i trygghet, sa Ingvild Endestad.