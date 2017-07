Gruvegeneral har gamblet for 150 mill. – trenger 50 mill. til

(Finansavisen:) Gruvegeneral Øystein Rushfeldt og medeierne har satset tungt, men Nussir trenger 50 millioner kroner til for å komme videre med kobberplanene i Finnmark, skriver Finansavisen.

– Vi har alltid tilpasset vår aktivitet til det vi har kunnet finansiere, og har hatt en stødig og stabil aktivitet de siste årene med noe økning siste året. Innhenting av kapital pågår. Vår økonomi er ok.

Det er den nøkterne kommentaren avisen får på epost fra Øystein Rushfeldt, adm. direktør og medeier i Nussir.

Finansavisen skrev i september 2015 at Rushfeldt og medaksjonærene har satset rundt 130 millioner kroner på planene om å starte kobberutvinning rundt 10 mil nord for Alta i Finnmark.

Siden da har selskapet hatt to nye år så å si uten inntekter, men med dundrende underskudd. I regnskapsåret 2015 svidde selskapet av 8 millioner kroner, mens i fjor gikk det med 18 millioner kroner.

Det tilsier at selskapet har brukt over 150 millioner kroner, fortsatt uten at de har noen gruve å hente ut kobber fra.

Trenger 50 millioner

Finnmark Dagblad skrev i midten av juni at selskapet trenger 50 millioner kroner for å komme i mål. Overfor avisen legger ikke Rushfeldt skjul på at det er vanskelig å finne risikokapital, og at det er sannsynlig med større innslag av utenlandsk kapital i denne runden.

Største aksjonær er Monial, holdingselskapet til investor Halvor Halvorsøn Holta (59). Ifølge Kapital er han god for 600 millioner kroner, og verdiene stammer fra salget av den tradisjonsrike industribedriften Tinfos til franske Eramet i 2008.

Rushfeldt er skuffet over holdningen til de mer institusjonelle investorene i Norge.

Her er holdningen at gruvedrift er ukjent for dem, og at de heller satser på olje og shipping som de kjenner, ifølge lokalavisen.

– Har økt sin posisjon

For to år siden sto bankene UBS, Morgan Stanley og JP Morgan på eierlisten, men nå er det investeringsselskapet Baker Steel Resources kommet inn i stedet.

– Baker Steel har overtatt aksjene til et par andre fond og dermed økt sin posisjon, bekrefter Rushfeldt.

– De har svært god forståelse av prosjektet og har også besøkt Kvalsund. De er opptatt av at Nussir først og fremst skal være et norsk selskap med norsk ledelse, sier han til Finnmark Dagblad.

Ifølge avisen er det nå én tillatelse som gjenstår, nemlig driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning.

- Menneskerettigheter

Søknaden er sendt, og tilbakemeldingen skal være at den er tilfredsstillende. Men også denne skal ut på en høringsrunde, og så langt har ikke det skjedd.

– Vi regner med utvinning av kobber i 2020, fastholder Rushfelt overfor Finansavisen.

I flere år hadde Nussir et godt forhold til Sametinget, men nå ser dette ut til å ha surnet betydelig.

I en epost til Finansavisen skriver seniorrådgiver Torvald Falch ved Sametinget at Nussirs prosjekt er meget problematisk for samiske urfolksrettigheter.

– En gjennomføring av det stiller reindriften og lokalt fiske i fare for ikke lenger å kunne ha nødvendig økonomisk utbytte.

– Det er dermed i strid med menneskerettsloven, hevder Falch, og viser til FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

Rushfeldt betegner forholdet slik:

– Sametinget har sagt opp avtalen vi hadde med dem og har ikke uttrykt noe ønske om dialog med oss.

Når og hvis alt kommer på plass for Nussir vil selskapet lyse ut en anbudskonkurranse på tunnelboring på anslagsvis 1–2 milliarder kroner.

– Det kommer til å bli en av de største tunnelkontraktene i Norge, sier Rushfeldt til iFinnmark.

