Gunnar (42) gjør alt han kan for å plage politifolk og offentlige ansatte

OS (Dagbladet): I august i fjor skrev Gunnar Virittsekk Håvik på Facebook:

«Hvordan er det, påtaleansvarlig NN (Dagbladet har fjernet navnet)....., ser du om bremseslangene er hele? Og fungerende førstebetjent XX (Dagbladet har fjernet navnet), er dekkene dine hele?»

Kort tid etterpå kom politiet på døra hans i Os kommune sør for Bergen.

Under angrep Hets og trakassering mot offentlige ansatte øker i intensitet og omfang. Personer og organiserte miljøer mener de er i sin fulle rett til å ramme dem som gjør en jobb på vegne av samfunnet. I en serie artikler oppsøker vi personer som lever i kryssilden.

- De tok min og min mors laptop, mitt kamera, FM-radio og tre spionkameraer jeg hadde liggende. Først i november fikk jeg tilbake utstyret, forteller han.

Ved en annen anledning gikk han inn på NAV-kontoret på Os med videokamera. Det gikk ikke lang tid før to politibetjenter kom og arresterte ham.

- Jeg er bløder og har vært det siden jeg var en liten gutt. Polititjenestemennene knep meg så hardt i fingrene at jeg begynte å blø. Jeg krevde å få komme til lege, men de nektet meg. Derfor anmeldte jeg dette forholdet til Spesialenheten for politisaker.

Spesialenheten opplyser at saken ble henlagt.

Konfronterende miljø

Gunnar Virittsekk Håvik tar i mot Dagbladet i sitt hjem i Os. Han tilhører et miljø som er stolte av at de jevnlig konfronterer politifolk og andre offentlige ansatte som utfører arbeidet sitt.

Konfrontasjonene filmes gjerne med mobilkamera, og legges ut på sosiale medier. Filmene ledsages ofte av harde karakteristikker og fullt navn på de omtalte personene. Politi, barnevernsansatte og namsmenn er yrkesgrupper som er utsatte for nettverkets virksomhet.

- Vårt beste redskap

Selv har Håvik flere ganger dukket opp ropende og filmende i offentlige bygninger, blant annet rettssaler, der han mener det begås urett mot borgere.

- Dere bruker video og fotoapparat når dere aksjonerer. Hvorfor det?

- Video er blitt vårt beste redskap. Det er viktig å kunne dokumentere hva polititjenestemenn sier og gjør mot oss. Vi legger det ut på Facebook og YouTube. Sosiale medier er vår beste arena fordi pressen sjelden eller aldri skriver om disse sakene, og når de gjør det er det nesten alltid på myndighetenes premisser. I sosiale media utveksler vi også strategier og synspunkter i forskjellige saker.

- Rabulist

- Benevnelsen frimenn, inspirert av miljøer i USA som ikke aksepterer statens lover og metoder, blir brukt på miljøet du tilhører. Er du frimann?

- Nei, jeg tar avstand fra betegnelsen. Den er uriktig og stigmatiserende. Jeg er rabulist og samfunnsaktivist og går jeg på barrikadene når jeg ser at det skjer noe som ikke er riktig, når personer blir utsatt for overgrep fra myndighetene. Når noen blir kastet ut fra sine hjem, barn blir fratatt sine foreldre uten god grunn, og folk blir satt i fengsel og blir sittende der, sier Håvik til Dagbladet.

Han samarbeider med flere personer i Trøndelag, blant annet Jørgen Arne Skarsvåg som er dømt til fengsel for brudd på en lang rekke lovbestemmelser. Han er også tidligere dømt for å ha sparket en politimann i brystet slik at han brakk et ribbein.

Kastet ut av retten

- Jeg begynte å følge Skarsvåg på Facebook og jeg så at han ble kastet ut av eiendommen sin i Orkdal da den gikk på tvangssalg. Da han ble stilt for retten, stilte jeg sammen med flere andre i rettslokalene. Domstolsapparatet likte ikke at Skarsvåg skulle få støtte av noen. Oppbudet av sikkerhetsvakter, rettsforvaltere og politifolk var stort. Det stilte omlag 20 vitner mot Skarsvåg, men ingen vitnet for ham.

Skarsvåg ble nylig dømt til to år og åtte måneders fengsel for brudd på en lang rekke lovbestemmelser, blant annet for å motarbeide rettsvesenet.

To år av straffen er ubetinget. Han fikk også besøksforbud mot en rekke personer i Orkdal.

- Hvilket belegg har du for å si at denne dommen er feil?

-Jeg har snakket med Skarsvågs støttespilere og jeg har sett videon av namsmannen og politiet som hiver han og familien ut av gård og hjem. Jeg har ingen tillit til at myndighetene har opptrådt redelig. Og så blir disse myndighetspersonene livredde når Skarsvåg og andre reagerer med sjokk og sinne, sier Håvik.

19. oktober i fjor var Gunnar Virittsekk Håvik i Trondheim tingrett for å støtte en slektning av Jørgen Arne Skarsvåg.

- Da jeg kom til tinghuset sammen med en venn, fikk vi vite at to andre bekjente var nektet adgang til rettssalen. Jeg gikk inn for å følge forhandlingene. Der fikk jeg beskjed fra forsvareren om at jeg måtte gå ut. Jeg sa at jeg var kommet for å bli, men vi ble kastet ut alle sammen.

Håvik har også vært i bråk med politiet i Skien og Lillestrøm når bekjente av ham ble kastet ut av sine hjem fordi eiendommene deres gikk på tvangssalg

- Vi har hatt sivile ulydighetsaksjoner i forbindelse med utkastelsessaker. Jeg har fått bøter i forbindelse med disse sakene, sier Skarsvåg, som også har fått en rekke bøter for trafikkforseelser og manglende bilbeltebruk.

Da Monika-saken gikk for Bergen tingrett, ble han kastet ut av tinghuset fordi han tok bilder og la dem ut på sosiale media.

- Forstår du ikke at oppførselen din kan virke trakasserende og skremmende?

- Jeg forstår at den kan virke ubehagelig, men det er tillatt å filme på offentlig sted i Norge, og det er enda ikke blitt forbudt å være sint. Jeg forstår at jeg spiller et høyt spill, men grensa mi går ved fysiske angrep. Det har jeg aldri gjort. Det er forøvrig synd at nordmenn er blitt en gjeng pingler, ingen tar skade av en krangel, sier Håvik.

55 dager i fengsel

I november 2015 ble han satt inn i 55 dager i Bjørgvin fengsel for å ha nektet å betale bøter på tilsammen 30 700 kroner.

- Hvorfor lager du så mye problemer for politiet og domstolsapparatet?

- Vi har Grunnloven og menneskerettighetene som skal beskytte oss vanlige mennesker, men de blir på mange måter neglisjert. Unger blir fratatt sine foreldre uten gode grunner, folk blir kastet ut av sine hjem og satt urettmessig i fengsel. Jeg forstår at vi legger beslag på store ressurser i politiet, men vi gjør det fordi vi mener politi, påtalemyndigheten, domstolene og barnevernet utsetter folk for overgrep. Vårt mål er å gjenopprette det som ikke har vært riktig behandlet av myndighetene.

- Du har et spesielt mellomnavn, Virittsekk. Hvor har du det fra?

- Kjetil og Kjartan-show som gikk på TV 2 for rundt 10 år siden. De hadde en karakter som het Fritz Virittsekk og som kverulerte om alt mulig. Han var en fantastisk karakter som passer for meg. Jeg håper jeg lever opp til navnet.

Gunnar Virittsekk Håvik viser oss et nytt pass der det nye navnet står skrevet svart på hvitt.