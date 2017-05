Gutt (14) lekte med lighter og forårsaket skogbrann

(Dagbladet): Varmt og tørt vær har ført til branner i gress og kratt flere steder på Vestlandet i dag. I 13-tida meldte brannvesenet at de hadde fått kontroll på en kratt- og skogbrann ved Dalsnuten i Sandnes.

En 14 år gammel gutt har innrømmet at det var han som startet brannen etter å ha lekt med en lighter.

- Jeg vet ikke så mye mer enn at det er en 14 år gammel gutt som har erkjent å ha startet brannen, sier operasjonsleder Kurt Løklingholm i Sør-Vest politidistrikt til Dagbladet.

Evakuerte 2000 elever

Brannen førte til at over 2000 åttendeklassinger fra Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg måtte evakueres. Elevene deltok i Turistforeningens årlige arrangement «Opptur», som ble arrangert i området.

Løklingholm forklarer at siden 14-åringen er under den kriminelle lavalder, blir ikke dette noen stor sak.

Gutten er tatt hånd om av U18-gruppen hos Sandnes politistasjon, skriver NRK.

Operasjonslederen kan opplyse om at brannen nå er slukket, og at det ikke har vært flere store vegetasjonsbranner i Rogaland i dag.

- Ekkelt å se flammer og røyk

Miljøterapeut ved St. Svithun ungdomskole Tone Laugaland, som deltok på det store turarrangementet, forteller at det var elever som kom springende og varslet om brannen. Laugaland ringte brannvesenet med en gang hun hørte hva som hadde skjedd.

- Da jeg så brannen var den først på størrelse med en sankthansbål. Vi prøvde å hoppe og tråkke på glørne for å hindre den i å spre seg mens vi ventet på brannvesenet, forteller Laugaland til Dagbladet.

Brannen utviklet seg fra å være på størrelse med et stort bål til å bli 1500 kvadratmeter stor.

De ansatte og arrangørene fra Turistforeningen som var til stede fikk flyttet elevene vekk fra brannområdet, og ned til et vann i nærheten.

- Det var mye røyk, og flere av elevene syns det var ekkelt å se flammer og røyk på så nært hold, men det var ikke tilløp til panikk. Ingen personer ble skadet, og det er ok å se at skolenes rutiner fungerte fint, sier Laugaland.

- Vil sende ut skogbrannvarsel

Også flere steder i Hordaland har det tatt fyr i skog, gress, lyng og kratt i dag. I Eidfjord har det vært en gressbrann i et område på 1500 kvadratmeter. Ved Breistein i Åsane utenfor Bergen er det meldt om gress- og markbrann. Også i Myrdalskogen har det tatt fyr i lyng og gress.

Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen i Hordaland ber overfor Bergens Tidende folk være forsiktige med bruk av ild utendørs. Brannvesenet har hatt mye å gjøre i ettermiddag.

- Når vi har fint vær og det tørker opp, og det ikke er grønt i vegetasjonen ennå, er det stor fare for gress- og skogbrann. I dag viser skogbranninndeksen at det er stor fare for brann, sier Hartvigsen til BT.

Vakthavende meteorolog ved meteorologisk institutt Håvard Thorset, sier at siden det er ventet fint, varmt og tørt vær utover i uka, så vil skogbrannfaren bli enda større.

Det er et omåde på ca. 1500 kvm som er svidd. — 110 Hordaland (@110Hordaland) May 3, 2017

- Vi kommer til å sende ut et OBS-varsel i morgen hva gjelder økt skogbrannfare. Det er Hordaland og Rogaland som er mest utsatt, og hele kystområdet, sier Thorset.

Meteorologen sier at det for det meste vil være rolige vindforhold, noe som er bra med tanke på fare for spredning av branner.