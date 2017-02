Gutt (17) arrestert - mistenkt for å stå bak minst 30 drap

(Dagbladet): Han beskrives som en svært farlig kriminell. Tross sin unge alder mistenker politiet at «Frijolito» (17) står bak mer enn 30 drap.

Gutten ble nylig pågrepet i den colombianske byen Cali, etter en intens politijakt over fire måneder.

Ifølge byes politisjef, Hugo Casas, tror politiet at «Frijolito» begikk sitt første drap allerede som 12-åring.

- Han er virkelig farlig, og det var bra vi endelig tok ham. Byen er nå befridd fra en person som var kapabel til å fortsette disse drapene, sier Casas ifølge Sky News.

Politiet mener 17-åringen har vært leder for en gjeng narkotikasmuglere og snikmordere som hensynsløst har terrorisert byen, som ligger sør i landet.

Det antas at «Frijolito» siste kriminelle handling var et dobbeltdrap på et kjøpesenter.

Han blir nå holdt i varetekt i et ungdomsfengsel inntil han fyller 18 år, skriver Sky News.