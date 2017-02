Gutt (17) tiltalt for grov dyremishandling

En 17 år gammel gutt fra Søgne må i neste uke møte i Kristiansand tingrett tiltalt for en rekke tilfeller av grov dyremishandling.

Den 17 år gamle gutten er tiltalt for en rekke episoder av grov dyremishandling i løpet av fjoråret, skriver Fædrelandsvennen. Ved en anledning skal han og en annen gutt ha latt en ilder ta livet av en kanin "for moro skyld", før ilderen ble drept med en kniv.

Et marsvin skal også ha blitt knivstukket, mens et annet skal ha blitt kvalt til døde. Ifølge tiltalen skal de to ha lagt de fire dyrene foran inngangen til Søgne gamle kirke.

Det var en kirkeansatt som fant dem liggende i en korsformasjon i begynnelsen av februar i fjor.

Flere grove tilfeller

I fjor høst skal de to også blant annet ha bundet fast flere kaniner med tau og festet dem til et bord, for deretter å ha stukket dem gjentatte ganger med kniv slik at de døde.

Våren 2016 skal 17-åringen ha mishandlet og drept store mengder padder. Gutten er også tiltalt for å ha forsøkt å kvele en katt.

17-åringen er også tiltalt for tyveri, innbrudd og grov vold mot mennesker. I oktober skal han og en annen gutt ha tatt seg inn i en saueinnhegning og forsøkt å ta livet av en sau med kniv. Da saueeieren kom ut, skal 17-åringen ha dyttet eieren i bakken og slått henne flere ganger med en brøytestikke.

Det er satt av tre dager til 17-åringens rettssak, som starter tirsdag 14. februar. 17-åringens forsvarer, advokat Marius Larsen, svarte ikke på NTBs henvendelse mandag kveld.

(NTB)