(Dagbladet): Nesten 38 år etter at seks år gamle Etan Patz forsvant på vei til skolen i New York City, har en av de mest omtalte barneforsvinningssakene i USAs historie fått en juridisk avklaring.

Juryen i den høyeste domstolen i New York (State Supreme Court) fant tirsdag 56 år gamle Pedro Hernandez skyldig i frihetsberøvelse og drap på den seks år gamle gutten.

Levningerne av Etan Patz er aldri funnet, men foreldrene har aldri gitt opp å finne ut hva som skjedde.

Nå tror juryen på 68-åringens tilståelse.

Han har detaljert forklart hvordan han grep tak i gutten på gata som «en innskytelse», dro han ned i kjelleren under restaurant han jobbet, pakket han inn i en plastsekk, som han plasserte i en plastkasse og kastet i søpla.

Første savnet-melding på melkekartong

Savnet-plakater med bilde av Etan hang på hver lyktestolpe i verdensbyen, og han var det aller første forsvunne barnet som ble etterlyst på melkekartonger i USA.

Bildet av gutten og foreldrene Julie og Stanley Patz dominerte aviser og tv-kanaler langt utenfor New York.

I 1983 opprettet president Ronald Reagan en nasjonal, årlig markeringsdag i USA for savnede barn nettopp på grunn av Etan-saken og på datoen han forsvant.

Etan-saken har påvirket både myndighetenes skjerping av etterforskning i slike saker, skriver New York Times.

Familien bodde i SoHo-strøket på Manhattan, og 25. mai 1979 var den første dagen seksåringen skulle ta bussen aleine til skolen. Han kom aldri fram.

En annen mann har i en årrekke vært mistenkt og under etterforskning for at Etan forsvant - uten av påtalemyndighetene noen gang kom så langt som til å ta ut tiltalte.

Pedofil mistenkt i årrekke

Mannen, som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, hadde da et forhold til en kvinne som var venn med familien Patz, og som skulle passe på at Etan kom seg trygt hjem fra skolen.

Slik kom mannen, som nå sitter fengslet for andre forhold, i søkelyset.

Helt fram til 2012 hadde politiet en rekke personer på blokka uten å finne holdbare spor.

Samme året - 33 år etter forsvinningen - fikk politiet tipset som som ledet til oppklaringen av hva som hadde skjedd.

Ekssvoger til nå drapsdømte Pedro Hernandez tipset om ting han hadde hørt i familiesammenheng mange år tilbake i tid.

Da dukket det opp nye vitneutsagn i tillegg til drapsdømtes detaljerte tilståelse.

Den da 18 år gamle Hernandez hadde droppet ut av skolen i hjembyen Camden i New Jersey og fått seg jobb på lageret til en restaurant i New York. Han sluttet og dro tilbake like etter at den forsvunne seksåringen ble forsidestoff overalt.

Bilde i klesskapet

En tillitsvalgt i en kirke vitnet om at Hernandez kom for å skrifte. Han gikk ned på kne og fortalte at han hadde angrepet en gutt rundt det tidspunktet Etan forsvant.

Hernandez ekskone vitnet om en episode like før de giftet seg, men som hun ikke hadde gått videre med.

Den påtroppende ektemannen fortalte henne like før vielsen at han hadde drept en «muchaco» - spansk uttrykk for en ung gutt.

Kona hadde tolket det som en tenåring. I ettertid hadde hun tenkt over at hun hadde funnet et bildet av seks år gamle Etan Patz i mannens klesskap.

Etans mor har forklart at det var seksåringen selv som insisterte på å ta bussen aleine, sånn som «de store gutta» gjorde.

Hun fulgte ham ned på gata, der han bare hadde to kvartaler bort til bussholdeplassen.

Hun husker han hadde på seg favorittcapsen fra Eastern Airlines, og vinket med en dollarseddel i hånda.

Den hadde han fått av en nabo, og hadde bestemt seg for å kjøpe en brus på akkurat den restauranten drapsdømte jobbet.

Indre demoner

Både rettspsykiatrisk sakkyndige og datteren vitnet om drapstiltaltes mentale helse: schizofreni, paranoia, sosial angst og kamp mot indre demoner.

Saken mot Hernandez var første gang oppe for retten i 2015. Ett av jurymedlemmene var enig med mannens forsvarer om at hans helse var så tvilsom at tilståelsen ikke kunne tillegges tilstrekkelig vekt.

Etter 18 dager i retten måtte dermed saken trekkes.

Men statsadvokat på Manhattan, Cyrus Vance jr., fremmet saken igjen og fikk juryens tilslutning andre gangen.