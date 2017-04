Guttene trodde ballen var fortapt i elva i Skottland. Så dukket den opp på ei strand i Troms

(Dagbladet): For Johnny Mikalsen fra Vannareid på øya Vanna nord i Troms var dette egentlig en helt vanlig onsdag før påske.

Han driver en landhandel på øya, og vanligvis er dette den største og travleste handledagen i året for de rundt 1000 innbyggere på øya.

Men for kjøpmannen har en annen ting enn påskesalget opptatt ham. Nemlig en funnet fotball.

- Du kan si det har ballet på seg, sier Mikalsen til Dagbladet.

Historien går som følger:

Dukket opp på strand

6. april i år var Nils Hugo Andersen (55) på hjemstedet Torsvåg helt nordvest på øya Vanna. Midt blant noe rekeved på den lille stranda på grenda i Troms lå det en fotball.

Andersen ga Mikalsen fotballen i gave i 60-årsdagen hans samme dag, og Mikalsen kunne ikke unngå å legge merke til påskriften.

«Banks o' Dee U19's». Resultatet hvis du googler «Banks o' Dee» får du umiddelbart opp navnet til en fotballklubb som holder til i Skottlands tredje største by Aberdeen.

Mikalsen satt seg ned og forfattet en e-post på engelsk, skriver BBC.

«Hei! Dere har trolig en av de beste langdistansfotballsparkerne i verden».

«En venn av meg fant en fotball med klubbnavnet deres på ved sjøen. Den har reist en lang vei. Vi befinner oss 1800 kilometer nord for Aberdeen, på ei øy kalt Vanna, 10 kilometer nord for Tromsø, hovedstaden i Nord-Norge. Fotballen er bare litt møkkete etter en slik distanse, men helt brukbar. Se vedlagte bilde» skrev Mikalsen.

- Jeg lurte på om de hadde noen spillere som er veldig gode på langskudd.

Havstrømmer og vind

- Ballen var helt perfekt. Du kan så vidt se at den har vært i sjøen, og den er fullt brukbar, sier han til Dagbladet.

Ballen gikk over gjerdet på klubbens anlegg og ut i elva Dee. Derfra har den trolig blitt med elva ut i Nordsjøen før den har funnet veien til Vanna i Troms.

- Det er havstrømmene og masse vinder i tillegg, sier Mikalsen til Dagbladet.

Telefonen har knapt stått stille for Mikalsen. Det oppdaget han da han kom seg hjem sent i ettermiddag og fikk telefondekningen tilbake. E-post-innboksen var fylt opp, og den britiske kringkasteren BBC hadde tatt kontakt igjen, i tillegg til storavisa The Sun og flere norske medier.

Alle vil ha en bit av den smått utrolige fotballhistorien.

Sagaen om den langreiste fotballen

- Jeg har ikke tatt noen avgjørelse på hva jeg skal gjøre med ballen ennå. Jeg må også høre med han som fant den. I mellomtida, henger den i tippeavdelinga i butikken min sammen med fotballskjerf fra hele Europa. Ballen henger med skjerf fra Manchester, Liverpool og Arsenal, sier han.

Også klubben selv uttrykker glede og overraskelse over at ballen er funnet, og vurderer nå å invitere «redningsmennene» i Troms over på kamp.

- Det er sagaen om den langreiste fotballen, sier klubbleder Tom Ewans til BBC, og sier samtidig at de fleste ballene som havner i elva aldri blir sett igjen.

Nå håper de på å få ballen tilbake, og vurderer å invitere finnerne som æresgjester på hjemmekamp.